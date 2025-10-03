הנרי חמרה, בנו של הרב הראשי לשעבר של סוריה יוסף חמרה, הכריז על מועמדותו למושב בפרלמנט הסורי בעיר דמשק, כך דווח בכאן חדשות.

הבחירות צפויות להתקיים ביום ראשון הקרוב והכרזתו עוררה עניין רב ברשתות החברתיות הערביות.

במצע הבחירות שלו, מפרט חמרה את עמדותיו המרכזיות, הכוללות חיזוק הזהות הלאומית הסורית, קידום שיקום המדינה והאצה בצמיחתה הכלכלית, לצד כינון משטר חוקתי המושתת על עקרונות הצדק החברתי. בנוסף, מציין חמרה את חשיבות שמירה על המורשת הלאומית והתרבותית של סוריה, וכן את הרחבת קשרי הדיאלוג עם תושבי סוריה שגרו מחוץ למולדת.

חמרה ואביו עזבו את סוריה לארצות הברית בשנות ה-90'. בחודשים האחרונים הם חזרו לביקורים במדינה, לנוכח השלטון החדש, במטרה לחזק את הקהילה היהודית המקומית.

בין יתר הסעיפים במצעו של חמרה, הוא מדגיש את הצורך בהצגת חזון של "סוריה החדשה" בפני הציבור המקומי והבינלאומי, תוך שמירה על יציבות תרבותית ופיתוח כלכלי שיתמוך בקהילה ובמדינה ככלל.