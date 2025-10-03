בג"ץ דחה היום (שישי) בקשות לצו שיעכב כניסת דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ, זאת על סמך החומר שהוגש לו.

שופט בית המשפט העליון ח'אלד כבוב, שקיבל את ההחלטה, מאפשר בכך למעשה את כניסת מינויו של זיני לתוקף.

עוד קבע בית המשפט שהדיון בעתירות יהיה עד תום חודש נובמבר.

הממשלה אישרה השבוע פה אחד את מינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי. זיני יכנס לתפקיד כבר ביום ראשון ויכהן בו חמש שנים.

עם פרסום ההודעה עתרה התנועה לאיכות השלטון לבג"ץ נגד מינוי זיני לתפקיד. "החלטת הממשלה מבוססת על הליך פגום ומתעלמת משורה ארוכה של נורות אזהרה חמורות, לוקה בחוסר סבירות קיצוני ומסכנת את עצמאותו הממלכתית של השב"כ", מסר יו"ר התנועה עו"ד אליעד שרגא.