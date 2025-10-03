אירוע מרגש: תלמידי הישיבה תיכונית אורט מעלות חגגו בהפתעה לשומר בית הספר יום הולדת 47.

חגיגת יום הולדת לשומר ללא קרדיט

בתום תפילות יום הכיפורים, תלמידי ישיבת ההסדר 'אפיקי דעת' יחד עם תושבי העיר שדרות בתפילה סוחפת ומיוחדת לגאולת עם ישראל. הרב דוד פנדל, ראש הישיבה, חיזק ואמר: "אנחנו מאחלים מכאן, מהעיר שדרות, לכל עם ישראל שנחתם ונתבשר בבשורות טובות".

מוצאי יום כיפור בישיבה ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וח"כ צבי סוכות תועדו בריקוד עם הרב דוד דודקביץ בישיבת רועה ישראל במוצאי יום הכיפורים.

סמוטריץ וסוכות בריקוד ללא קרדיט

הרב אבי זרביב, המפעיל דחפור מסוג D9 במילואים, הציג את הכלי החדש שהגיע ליחידתו במסגרת הסיוע האמריקני. "קיבלנו מתנה מטראמפ במוצאי יום הכיפורים - הדי 9 החדש שלי, קיבלנו כלי חדש ישר מהתנור ואתו מזרבבים את עזה, גמר חתימה טובה ושנה טובה לכולם", אמר הרב זרביב.

הרב אבי זרביב: זו המתנה שקיבלנו מטראמפ צילום: באדיבות המצלם

תפילת שחרית נערכה הבוקר בנקודה החדשה, כ-100 מטר מגדר הגבול עם עזה. בלילה הגיעו יו"ר תנועת נחלה דניאלה וייס וח"כ לימור סון הר מלך, לאחר מאמץ מרוכז שבמהלכו הוקמו סוכות ואוהלים בדרישה לחגוג את חג הסוכות בניסנית.

תפילת שחרית בנקודה צילום: ללא קרדיט

עם צאת יום הכיפורים - המיזם הארצי "צוות הבונים" של תנועת בני עקיבא לבניית סוכות לקשישים ובעלי מוגבלויות הרחיב את פעילותו גם למשפחות של מילואימניקים.

צוות הבונים בפעולה צילום: בני עקיבא

למעלה מ-250 נשים מכל רחבי הגליל השתתפו בערב הכנה ליום כיפור של מדרשת תכלית מבית ישיבת ההסדר בעכו. האירוע נפתח בדברי חיזוק מהרבנית עופרה שטרן ראש המדרשה ונועה שמיר בוגרת המדרשה ואחותו של רס"ן מוטי שמיר שנפל ב-7.10. לאחר מכן שמעו הנשים שיעור לקראת יו"כ מהרב אייל ורד וסיימו בהופעה של להקת ליבא.

מאות הנשים באירוע צילום: ללא קרדיט

ארגון OU ישראל קיים השבוע סיור סליחות לחניכי המרכזים. האירוע בהשתתפות מנכ"ל OU ישראל הרב אבי ברמן כלל שיחה מיוחדת של הרב שמואל אליהו, הרקדה ובסיומו הצטרפו החניכים למעמד הסליחות בכותל.

אירוע הסליחות צילום: תומר יקותיאל

בטקס חגיגי שנערך השבוע בשכונת גבעת מרדכי בירושלים, נחנך לראשונה מבנה הקבע של המנהל הקהילתי - 70 שנה לאחר הקמת השכונה. האירוע התקיים במעמד ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מנכ"לית העירייה החדשה אריאלה רג'ואן, חברת הנהלת המנהל הקהילתי אלישבע קולא חברי מועצה, נציגי עירייה, תושבים ואורחים ומשפחות המילואים. המנהל הקהילתי ישמש כלב הפועם לקהילה הצעירה והוותיקה של הציונית הדתית של גבעת מרדכי המקום ישמש כמוקד לפעילות תרבות וחוגים.

צילום: ארנון בוסאני