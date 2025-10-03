גרמניה צילום: רויטרס

שירותי הביטחון הגרמניים עצרו ביום רביעי שלושה פעילים החשודים כחברי חוליית טרור שפעלה בשליחות חמאס, ותכננה לבצע פיגועים נגד מטרות ישראליות ויהודיות בגרמניה. לפי הודעת המוסד, המעצרים התאפשרו הודות לשיתוף פעולה מודיעיני הדוק עם גורמי הביטחון הגרמניים. ברשות החשודים נמצאו אמצעי לחימה שיועדו, לפי החשד, לביצוע הפיגועים. עוד נמסר כי חשיפת החוליה היא חלק ממבצע רחב היקף שמוביל המוסד ברחבי אירופה, במסגרתו סוכלו תשתיות טרור נוספות ואותרו מחסני אמל"ח במדינות נוספות, בהן אוסטריה. "המוסד ימשיך לפעול בכל מקום לסיכול פעילות טרור לפגיעה בישראלים ויהודים בחו"ל בשיתוף פעולה מלא עם גורמי הביטחון והמודיעין בארץ ובעולם", נמסר.