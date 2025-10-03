יו"ר ישראל ביתנו ושר הביטחון לשעבר ח"כ אביגדור ליברמן הזהיר היום (שישי) ברשת ה-X כי "מי שחושב שהאירוע מול איראן הסתיים - טועה ומטעה".

לדבריו, "האיראנים כבר עובדים במרץ. מחזקים את ההגנות והיכולות הצבאיות שלהם מידי יום. העבודות באתרי הגרעין - חזרו. לא לחינם מדינות מובילות החזירו את ה'סנאפבק' - מנגנון הסנקציות על המשטר באיראן".

ליברמן הוסיף: "נראה שהפעם האירנים מנסים להפתיע אותנו", וקרא: "אני פונה ישירות אל אזרחי ישראל - תחגגו את הסוכות, תבלו עם המשפחה והחברים, אבל היו זהירים ובקרבת מרחבים מוגנים. על הממשלה הזו אי אפשר לסמוך. עד שנתקן את הנזקים שלהם - נותר לסמוך על צה"ל ועל עצמנו".

בכיר ישראלי הגיב "ליברמן מדבר מהגיגי ליבו, אין שום תכונה שצריך להכיר והחיים בשגרה לחלוטין".

בימים האחרונים שיגר מוחסן רזאי, מפקד משמרות המהפכה לשעבר, איומים גם כלפי ארה"ב, "איראן תיכנס למלחמה עם ארצות הברית אם ישראל תפתח במתקפה חדשה על הרפובליקה האסלאמית". הוא אמר עוד כי טהרן לא תקבל משא ומתן עם מעצמות המערב, שייתן לדבריו לישראל זמן להתכונן או לחזק את מעמדה".

במערכת הביטחון ערוכים בחודשים האחרונים לכל תרחיש שעלול לבוא מצד איראן. בישראל מזהים בתקופה האחרונה תכונה מסוימת בשלטון האייתוללות כאילו מתקפה נוספת עלולה להתרחש בכל רגע. הערכת גורמי הביטחון בישראל היא שהחזרת הסנקציות על איראן מביאה את האיראנים לחשב מסלול מחדש גם כלי ישראל.

בימים האחרונים דווח כי איראן ככל הנראה ביצעה ניסוי בטיל בנמל החלל על שם האימאם חומייני, כך עלה מתמונות לוויין שנותחו על-ידי סוכנות הידיעות AP. במקביל, דיווחה AP כי איראן החלה לבנות מחדש את אתרי ייצור הטילים שנפגעו בתקיפות הישראליות במהלך מבצע עם כלביא.