הוצאת לכודים מהבניין דוברות כבאות והצלה לישראל | מחוז יו"ש

כוחות משטרה ולוחמי אש פעלו בצהריים (שישי) בשריפה שפרצה בבניין מגורים ביישוב תל ציון שבמרחב בנימין.

מזירת השריפה פונו לבתי החולים 26 בני אדם, בהם שניים במצב בינוני, אחד מהם לוחם אש.

שוטרי מחוז ש"י מכווינים את התנועה באזור ופועלים לשמירה על ביטחון הציבור. במשטרה מבקשים מהתושבים להישמע להנחיות השוטרים ושאר כוחות החירום הפועלים בזירה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ מסר מזירת האירוע "ראשית, אני שולח מכאן איחולי החלמה ורפואה שלמה לפצועים. ביחד עם עובדי אגף הביטחון של המועצה וכוחות הכיבוי וההצלה של תחנת בנימין הגענו לזירת השריפה והתחלנו בפעולות פינוי הלכודים מהבניין. ברוך ה' בזכות הפעילות המהירה וההתגייסות של כלל הכוחות בשטח, סיימנו את האירוע בנס גדול ללא נפגעים במצב קשה, או חס וחלילה גרוע מכך. אני מודה לכלל הכוחות על העבודה המדהימה. בעזרת ה' שנשמע בשורות טובות".