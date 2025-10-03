גבר בן 70 נפצע הבוקר (שישי) בבני ברק לאחר שנפל מערימת כיסאות בעת בניית סוכה. הוא חולץ באמצעות מנוף ופונה לבית חולים שיבא במצב קל-בינוני.

צוותי הצלה ומד"א שהגיעו למקום מצאו את הקשיש כשהוא סובל מחבלות בצוואר ובעמוד השדרה. לאחר החילוץ באמצעות מנוף, הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני במקום שכלל קיבוע וחבישות, ופונה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים.

חובשי הצלה יצחק האואר וחיים ליבוביץ דיווחו: "כשהגענו למקום מצאנו גבר בן 70 כשהוא סובל מחבלות בצוואר ובעמוד השדרה, לאחר שנפל מערמת כסאות עליה עמד על מנת לבנות סוכה.

"יחד עם חובשים ופרמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל קיבוע וחבישות, ולאחר שחולץ במנוף על ידי לוחמי האש, הוא פונה במצב קל-בינוני להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא".