מוקד הביטחון העולמי של חב"ד (CWA), האחראי על אבטחת בתי חב"ד בעולם, פרסם היום (שישי) הצהרה חריגה בה הוא מביע גאווה בשליח חב"ד הרב דניאל ווקר, שמנע טבח נוסף בפיגוע בבית הכנסת במנצ'סטר ביום כיפור.

"אנו מתפללים לרפואת הפצועים ולזכרם של הנרצחים במנצ'סטר. אויבינו ממשיכים לנסות לפגוע ביהודים בכל מקום, ועלינו להישאר ערניים", נכתב בהצהרה.

"אנו גאים בשליח חב"ד הרב דניאל ווקר וב-CST, ארגון הביטחון של יהודי אנגליה, שפעלו באומץ והצילו רבים ממסכת דמים נוספת".

במתקפת הטרור בבית הכנסת "היטון פארק" נהרגו שני יהודים - אדריאן דאולבי בן 53 ומלווין קרביץ בן 66, וארבעה נפצעו קשה. הרב ווקר, שהיה לבוש בקיטל של יום כיפור, פעל באומץ לב ובקור רוח ונעל את דלתות בית הכנסת, ובכך מנע את כניסת המחבל פנימה.

תמונה שפורסמה ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת בעולם מראה את השליח לבוש קיטל מוכתם בדם, מוקף באנשי ביטחון חמושים. עדי ראייה תיארו אותו כרגוע ופועל בשליטה עצמית בזמן שחסם את המשך הטבח.

הקהילה היהודית במנצ'סטר ממשיכה להלל את הרב ווקר על פעולתו המהירה שהצילה חיים.

משטרת מנצ'סטר מסרה כי אחד מההרוגים נהרג ככל הנראה מירי, וכי הירי היחיד שבוצע היה על ידי שוטרים. החשוד לא החזיק בנשק חם. עוד נמסר כי אחד מהפצועים נפגע אף הוא מירי.