טאקר קרלסון, איש התקשורת שמרני שהפך למבקר חריף של ישראל, קורא לממשל האמריקני לשקול מחדש את מערכת היחסים עם ישראל, שלדבריו אינה תורמת דבר לאינטרסים של ארה"ב.

בסרטון וידאו שהעלה בסוף השבוע האשים טאקר את ישראל ברצח של חפים מפשע בהיקף נרחב ללא צידוק צבאי כלשהו.

קרלסון טען שישראל מנהלת מלחמה שאינה בעצם מלחמה, עקירה מסיבית של אוכלוסיה והרג בהיקף נרחב של אנשים בלתי חמושים, נשים וילדים.

הוא תקף בהקשר זה את חברי קונגרס רפובליקנים שהביעו תמיכה בלתי מסויגת בישראל בהסתמך גם על הנצרות.

לדברי קרלסון, המסר של הנצרות הוא אוניברסלי, ולפיו העם הנבחר הם אלה הבוחרים בישו, והנצרות אינה מתירה להרוג חפים מפשע.

"אם אתה מוצא אדם שמקדם את המסר של ישו כדי להצדיק הריגת חפים מפשע אותו אדם מבצע מעשה כפירה", אמר קרלסון.