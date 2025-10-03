אלפים מקרב המגזר החרדי צפויים להגיע במהלך חול המועד סוכות לסיורי זיכרון בעוטף עזה, לציון שנתיים למתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

את הסיורים הכוללים ראשי ישיבות ואישי ציבור מקרב המגזר החרדי מארגנת עמותת 'זעקת שמע ישראל'.

"הסיורים הללו אינם רק תיעוד של אסון", מסבירים מארגני המיזם. "הם שיעור חי בהיסטוריה היהודית החיה: לראות את השבר, להכיר את הגבורה, ולהתחזק באמונה. זה חלק מהזיכרון שאסור לנו לשכוח".

"אנו רואים זכות גדולה בכך שבני הישיבות ובני הציבור החרדי נחשפים מקרוב למה שעבר על עם ישראל. זהו חיבור אמיתי בין כל חלקי עם ישראל, למסירות הנפש ולכאב שעדיין חי בתוכנו", הוסיפו.

הסיורים זוכים לתמיכה ולשיתוף פעולה מצד שר המורשת עמיחי אליהו, רשויות מקומיות ואישי ציבור, המברכים על המיזם ורואים בו גשר חשוב בין קהילות ומגזרים.