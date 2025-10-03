פרקליטות המדינה הגישה היום (שישי) כתב אישום נגד איש המילואים מאור קרינגל וטל עמרם מחולון, החשודים בריגול לטובת איראן במהלך המלחמה.

המשטרה ושב"כ הודיעו במקביל על מעצרו של צעיר בן 23, עובד בבית מלון בים המלח, בחשד שאסף מידע עבור האיראנים.

על פי האישום, שהוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב, קרינגל קיים קשר עם מספר רב של אנשים שפעלו מטעם איראן החל מאמצע 2024 ועד מעצרו באוגוסט האחרון, תוך שהוא מודע לכך שהוא פועל בשליחות סוכנים עוינים לישראל וביצע את הוראותיהם בתמורה לתשלום במטבעות קריפטוגרפיים.

הוא תיעד עשרות יעדים שונים ברחבי הארץ, בהם יעדים ביטחוניים ואסטרטגיים. בין היתר הוא העביר לסוכנים האיראנים תיעוד ומיקום של נמלים בישראל, חנויות, קניונים, בתים פרטיים, מרכזים ציבוריים, בנייני עירייה וגופי ממשל או משפט. הוא אף עדכן את אחד הסוכנים אודות שירותו במילואים ומסר לו את כתובות הבסיסים בהם שירת.

בהנחיית סוכן החוץ הוא תיעד שטחים שונים בבסיסי צה"ל, אליהם היה רשאי להיכנס מתוקף היותו חייל מילואים פעיל. בנוסף, הוא תיעד את מטה השב"כ לבקשתם של הסוכנים האיראנים. קרינגל אף התבקש לחסל את מפקדו במילואים בתמורה ל-100 אלף שקלים בקריפטו.

בסביבות ינואר 2025 הוא גייס ישראלים נוספים לביצוע המשימות מאיראן, אז גייס גם את טל עמרם, שיצר קשר עם אחד מסוכני החוץ כבר בחודש העוקב. בהמשך הוא נשלח למשימה נוספת והתבקש להצטייד לקראת ריסוס גרפיטי. עוד עולה מהאישום כי קרינגל ועמרם שרפו יחד מדי צה"ל בחורשה בחולון.