הרב דניאל ווקר, רב בית הכנסת במנצ'סטר שבו נרצחו אתמול (חמישי) שני יהודים בפיגוע ביום כיפור, שחזר היום את רגעי האימה - וסיפר כי הבחין במחבל ג'יהאד א-שאמי עוד לפני התפילה.

"כשהגעתי לבית הכנסת היה משהו מוזר מחוץ לשער. מישהו שהתנהג באופן תוקפני ומחשיד", תיאר הרב בריאיון לערוץ הטלוויזיה הבריטי ITV.

"חצי שעה לאחר תחילת התפילה שמעתי רעש חזק מאוד מבחוץ, צעקות. מישהו ניסה להיכנס עם סכין". לדבריו, קבוצת גברים מהקהילה נחלצה מיד לעזרה וניסתה לחסום את הדלתות. "היו שם הרבה מאיתנו שניסו למנוע ממנו להיכנס. הם היו גברים אמיצים מאוד", אמר הרב ווקר.

הרב ווקר הדגיש בהתרגשות את חברי הקהילה שנפגעו תוך כדי ניסיון לעצור את התוקף. "הם עדיין מאושפזים. אלמלא הם - לא היינו פה עכשיו". כשנשאל על התוקף השיב: "אני לא מוכן לבזבז עליו מקום בראש שלי. הוא היה רע. אני רוצה להתמקד בטוב ובקדושה. פגשתי את הרוע פנים אל פנים. אנחנו לא יכולים לתת לרוע לנצח. כל אחד מאיתנו צריך להשתנות - באופן מוחשי מאוד".

בבריטניה פורסם הבוקר כי השניים שנרצחו הם אדריאן דאולבי (53) ומלווין קרביץ (66). עוד ארבעה בני אדם נפצעו - שלושה מהם במצב קשה ובכללם מאבטח בית הכנסת שהתעמת עם המחבל. המשטרה המקומית מסרה כי המחבל נורה על ידי השוטרים שהוזעקו למקום. על פי ההערכות בבריטניה, אחד משני ההרוגים נורה על ידי אחד השוטרים - ולא נפגע מהמחבל.