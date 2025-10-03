נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, פרסם הודעה חריגה שבה הזהיר כי אם חמאס לא יחתום על הסכם עד יום ראשון בשעה 18:00 (שעון וושינגטון), תחל מתקפה חסרת תקדים.

"חמאס הוא איום אכזרי ואלים מזה שנים רבות במזרח התיכון! הם רצחו והפכו חיים לבלתי נסבלים, והשיא היה בטבח 7 באוקטובר בישראל — תינוקות, נשים, ילדים, זקנים, וצעירים רבים שרצו לתכנן את עתידם", כתב.

"מעל 25 מחבלי חמאס חוסלו, והשאר מכותרים, ורק מחכים שאתן פקודה 'פעל'. לגבי האחרים- אנחנו יודעים מי אתם והיכן אתם נמצאים, אתם תתפסו ותהרגו. אני מבקש מהפלסטינים בעזה לעזוב מיד את האזור המסוכן ולהתפנות לאזורים בטוחים יותר בעזה.

למזלה של חמאס, תינתן להם הזדמנות אחרונה! אומות גדולות, חזקות ועשירות במזרח התיכון ובסביבתו, יחד עם ארצות הברית, הסכימו- ובישראל הצטרפו - להסדר של שלום לאחר 3,000 שנה במזרח התיכון. הסכם זה גם יחסוך את חייהם של כל פעילי חמאס שנותרו! פרטי המסמך ידועים לעולם - זה הסכם מצוין לכולם! נביא שלום במזרח התיכון איכשהו. האלימות ושפיכות הדמים ייפסקו. שחררו את החטופים, את כולם, כולל גופות המתים — עכשיו".

"יש לחמאס להסכים להסכם עד ערב יום ראשון בשעה 18:00 לפי שעון וושינגטון DC. כל המדינות חתמו על כך! אם ההסכם של ההזדמנות האחרונה לא יושג, יפרוץ נגד חמאס גיהנום כפי שמעולם לא נראה. יהיה שלום במזרח התיכון. תודה על תשומת הלב לנושא זה", כתב.