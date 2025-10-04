משפחות חטופים החברות בפורום תקווה פרסמו הודעה בה דרשו להחזיר את כלל החטופים, החיים והחללים, "בפעימה אחת, ביום אחד".

ההודעה פורסמה בעקבות תשובת חמאס למתווכים והצהרת נשיא ארה"ב דונלד טראמפ.

בפורום תקווה ציינו, כי "כפי שאמר ראש הממשלה, רק לחץ צבאי הוריד את חמאס על הברכיים - בדיוק כפי שפורום תקווה טען וקרא מאז הרגע הראשון. לכן אסור לעצור את הלחימה כעת, אלא יש להגביר עצימות. מו"מ ינוהל רק תחת אש".

תיעוד: פעילות כוחות חטיבת גבעתי בעזה צילום: דובר צה"ל

לדבריהם, "אסור להתפשר על ביטחון תושבי ישראל, יש לעמוד בתוקף על פירוק והכרעת חמאס באופן מוחלט. כל פשרה כזו תוביל לסיכון חיי ישראלים בעתיד הקרוב".

פורום תקווה הביע הזדהות עם המשפחות השכולות ועם הפצועים, והוסיף כי "חשוב לזכור: כיום כ-250 משפחות בעם ישראל חוות את הסיוט הגדול בחייהן - רוצחי יקיריהן משוחררים. ליבנו איתן. אנו דורשים הקמת מנגנון מעקב עצמאי ומקצועי שיוודא שתוצאות עסקה מסוג 'שליט' לא יישנו ולא יחזרו עלינו שוב".

בסיום ההודעה נכתב, כי "פורום תקווה מעולם לא לחץ על ממשלת ישראל לשחרר רוצחים - זאת מתוך אחריות לאומית ובראיית ביטחון המדינה". הפורום קרא להמשך לחץ צבאי ואכיפת מנגנוני פיקוח ברורים עד להשבת כל החטופים הביתה.