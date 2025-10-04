שורד השבי גדי מוזס בכיכר החטופים וידאו: מטה המשפחות, תמונה: פאולינה פטימר

שורד השבי גדי מוזס נשא דברים במוצאי שבת בעצרת מטה משפחות החטופים בכיכר החטופים בתל אביב.

"כבר 729 ימים שאחינו החטופים נאנקים במרתפי חמאס", אמר מוזס, "ברעב כבד, צמא, ללא אוויר, ללא ייחס או טיפול אנושי מינימלי. אני יודע מה הם עוברים, הייתי שם. אני עומד מולכם היום ומתפקד, אבל כל עוד הם שם, הראש והנפש שלי עדיין בשבי".

"השבוע שמענו את ההצהרה של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, ואתמול את תשובתו של חמאס", הוא המשיך, "אני יודע, הדרך עוד ארוכה ורצופת מכשולים, אבל היום אני יכול להגיד, שלראשונה מאז שחרורי מהשבי, שמעתי הצהרות שעשויות לתת לנו קצת תיקווה".

"אם אכן שני הצדדים קיבלו את תכתיביו של הנשיא טראמפ ונכונים לקדם את התהליך, זה הזמן לנצור את האש ולהתמקד בהחזרת כל החטופים וסיום המלחמה", אמר מוזס.

"במשך זמן רב מדי היה נראה שהחזרת החטופים וסיום המלחמה בלתי אפשריים. היום זה הזמן להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי. היום חייבים לעשות את זה".

שורד השבי ריגש את הקהל כשהבטיח לחזור ולבנות מחדש את ניר עוז: "את המשפחות והחברים הרבים שאיבדנו, לעולם לא נשכח. ולצד זה, אני נחוש בדעתי לחזור לגור בניר עוז ולבנות אותה מחדש. אני קורא לכל מי שיכול לתת יד בשיקום העוטף וניר עוז, לעשות זאת".

"בשבעה באוקטובר עם ישראל עבר את האירוע הכי קשה מאז השואה", הוא הוסיף, "מאז אין אזרח במדינת ישראל שלא חווה אבדן מהמלחמה הארוכה בתולדותינו. למלחמה בעזה כיום אין הכרח קיומי והפסקתה הכרחית להחזרת כל החטופים ולשיקום החברה הישראלית והמדינה שלנו. הכרחית כדי שנוכל לחזור ולחיות לפי סרגל הערכים שעליו היא נבנתה ולפיו חיינו כאן כל חיינו".

מוזס הוסיף מסר לכוחות הביטחון ואמר: "אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו להודות לחיילי צה"ל וכוחות הביטחון שעושים לילות כימים במטרה לשמור על בטחון המדינה".