עומר שם טוב בכיכר החטופים וידאו: מטה המשפחות, תמונה: פאולינה פטימר

שורד השבי עומר שם טוב נשא דברים במוצאי שבת בעצרת מטה משפחות החטופים בכיכר החטופים בתל אביב.

"במהלך השנתיים האחרונות ביקשתי המון פעמים סליחה", סיפר שם טוב, "ביקשתי סליחה על מה שעברו כל אהובי כי נחטפתי, מכל מי שלא שרד כמוני, מכל החיילים והחיילות שמחרפים נפשם, מאלו שמצאו את מותם בניסיון להגן עלינו".

"סיימנו את ימי הסליחות והמשכתי לעשות חשבון נפש כמו כל יהודי, ביני לבין עצמי, ביני לבין אלוהים", הוא המשיך ואמר, "ביקשתי סליחה מכל מי שעדיין שם בחושך, בפחד, בהפגזות, ברעב ובצום. הם לא בחרו לצום".

"ביקשתי סליחה גם מכל משפחות החטופים שממשיכות לעבור סבל בלתי יתואר, געגוע, חוסר אונים", הוסיף שם טוב, "אני וכולנו צריכים לבקש סליחה - כי אם הם עדיין שם, זה אומר שעדיין לא עשינו את כל מה שצריך ועל זה על כולנו להצטער".

"יומיים לפני ציון שנתיים, גם אם האשמה אינה בנו, חובה שנמשיך ולעשות את חשבון הנפש שלנו", הוא קבע, "לבקש סליחה מבלי לשנות ולהשתנות, לא עוזר כלל. אסור לנו לאבד עוד הזדמנויות כשהם עדיין שם. הם צריכים לחזור כדי שנוכל יחד להשתקם, יחד לחזור להיות העם שאנחנו, המדינה, הלאום שאנחנו יכולים להיות".

שם טוב התייחס לעסקה המתגבשת ואמר: "השבוע כששמעתי את ההסכם שמציע הנשיא טראמפ חשבתי על היום שאחרי. אני לא זוכר איך זה מרגיש לא לחיות בתוך הסיוט המתמשך הזה, אני לא זוכר איך זה לחיות בשלום. אנחנו מדינה שחיה עם כאב כרוני, כאב מתיש שמפרק אותנו מבפנים ומבחוץ. זה חייב כבר להיגמר".

"שנה שעברה השבעה באוקטובר היה עבורי עוד יום בגיהנום, שבו הושארתי מאחור", הוא אמר לסיום, "מחרתיים עבור החטופים זה עוד יום שמרגיש כנצח. הם אינם יום הזיכרון, הם אינם סיפור שנגמר, עבורם היום היחיד שעלינו לציין זה את יום חזרתם הביתה".