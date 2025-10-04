בליל שבת, שני חשודים רעולי פנים חדרו ליישוב נעלה שבבנימין דרך גדר הביטחון של היישוב. לשומר היישוב דווח על כך ששני רעולי פנים מסתובבים בין בתים ביישוב רק באזור השעה 3:40.

למרות הנהוג ביישובים באזור, לא הושמעה התרעה על חדירה ולא הופעלו צופרים. כך דיווח חיים גולדיטש בכאן חדשות.

לאחר תחקור של מצלמות אבטחה ביישוב זוהו שני חשודים רעולי פנים מסתובבים בבתים במספר רחובות ביישוב ועוזבים את היישוב לקראת השעה 4 בבוקר יום שבת, לאחר שלוש שעות של שוטטות.

המשטרה פתחה בחקירה וקראה לתושבים לבדוק אם השניים תועדו במצלמות האבטחה שלהם ולוודא שבתיהם לא נפרצו.

תושבת הישוב סיפרה לכאן חדשות: "שנתיים מ-7/10 ועדיין יש מחדלי ביטחון שעלולים היו להיגמר רע מאוד אם אלה היו מחבלים".

בדובר צה"ל אמרו כי מדובר באירוע חמור וכי הדיווח על המקרה התקבל לאחר שכבר הסתיים.

"עם קבלת הדיווח, כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה וביצעו סריקות יחד עם כוחות ביטחון מהיישוב עד לשלילת הימצאות מחבלים ביישוב", נמסר מהצבא, "כחלק מהטיפול באירוע נפרקו מצלמות, מהן עלה כי החשודים פרצו למספר בתים ביישוב וגנבו רכוש. צה"ל מתייחס לחדירה זו בחומרה. האירוע מצוי בתחקור".