בציוץ שפרסם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הוא טען כי ישראל הסכימה לקו נסיגה ראשוני בתום משא ומתן, וכי הקו הוצג לחמאס.

"אחרי משא ומתן, ישראל הסכימה לקו הנסיגה הראשוני, שאותו הראינו ושיתפנו עם חמאס. כשחמאס יאשר, הפסקת האש תיכנס לתוקף מיד, חילופי החטופים והאסירים יתחילו, וניצור את התנאים לשלב הנסיגה הבא, שיביא אותנו קרוב לסיום הקטסטרופה בת 3,000 השנים הזו", כתב.

במפה נראה בה שרפיח נשארת תחת שליטה ישראלית - וכמובן גם ציר פילדלפי בגבול עם מצרים. בצפון הרצועה, במפה נכללת בית חאנון באופן מפורש בשטח שיישאר בשליטה ישראלית.

נתניהו: הרצועה תפורז וחמאס יתפרק מנשקו לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר מוקדם יותר "מקווה שבמהלך חג הסוכות נבשר על החזרת כל החטופים, החיים והחללים כאחד, בפעימה אחת, כשצה"ל נשאר בעומק הרצועה. הנחיתי את צוותי המו"מ לסגור את הפרטים האחרונים, כשהמטרה - לתחום את השיחות בימים בודדים".

נשיא המדינה יצחק הרצוג הביע תקווה כי החטופים יחזרו בקרוב, "עם תום הימים הנוראים, מדינת ישראל עומדת בפני רגעים היסטוריים של שעת רצון, המחייבים אחריות לאומית. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו ומחזק את ידיו להמשיך ולפעול בכל דרך וכלי על מנת לקדם במהירות את התוכנית שהציג נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ותחילה - להשיב את יקירינו הביתה".