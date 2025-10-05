ההקפות השניות בבית הרב קוק בירושלים צילום: חזקי ברוך

יום שלישי - ט"ו תשרי שמחת בית השואבה של הישיבה התיכונית ברמת גן באולמי כתר הרימון בבני ברק, החל מהשעה 20:45 שמחת בית השואבה בקרית החינוך הראל בני עקיבא, רחוב עין גדי 16 חולון, החל מהשעה 20:30 שמחת בית השואבה בבית כנסת בעיר דוד במתחם האדרת, לע"נ יוסף יהודה חיראק הי"ד, החל מהשעה 20:30, בהשתתפות הרב דוד גיאמי יום רביעי - ט"ז תשרי תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו, רחבת מערכת המכפלה תפילת הלל עם הרב אלישע ווולפסון בכותל הדרומי של הר הבית, החל מהשעה 7:30 בבוקר שמחת בית השואבה של מוסדות בני דוד באולם רייזפלד, ישיבת הכותל, החל מהשעה 18:30 שמחת בית השואבה של ישיבת נחלת בנימין בחוות גל יוסף החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה והכנסת ספר תורה בשכונת מצפה אייל במעלה חבר, במעמד הרב חיים קליין והרב אברהם יצחק שוורץ, ובליווי אביה שרמן ולהקת אשירה שמחת בית השואבה בישיבת הליכות עולם בקרני שומרון, החל מהשעה 19:15 שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו לרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, בבית הכנסת החורבה בעיר העתיקה, החל מהשעה 18:00 עד השעה 21:00 שמחת בית השואבה בישיבת מעלה אליהו בתל אביב, החל מהשעה 20:30 שמחת בית השואבה של ישיבת שבי חברון בבית הכנסת הגדול, החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה של ישיבת אור עציון בסוכתו של הרב דרוקמן זצ"ל, החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו אצל הרב דרור טוויל, רב העיר שדרות, החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה של ישיבת מצפה רמון ברחוב עולי הגרדום 2, יבנה, החל מהשעה 20:00 שמחת בית השואבה בישיבת בני עקיבא נווה הרצוג בהובלת ראש הישיבה הרב שרון צברי, החל מהשעה 19:00 שמחת בית השואבה במאהל הגבורה עם להקת שיר חדש החל מהשעה 20:00 הקבלת פני רבו לרב יורם אמגר, בית כנסת דביר קודשו נתניה, בליווי מוזיקלי של הרב רועי אמגר והאחים חגי ואביהוא דרשן, החל מהשעה 20:00 יום חמישי - י"ז תשרי שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב , רחוב הרב צבי יהודה 12, החל מהשעה 20:00 תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו בגן מיטשל, ליד בריכת הסולטן שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו - ישיבת הגולן לדורותיה, בבית הכנסת נריה, רחוב עמנואל קוזידלו 10, פתח תקווה, החל מהשעה 18:00 עד 22:00 שמחת בית השואבה בבית המדרש בגבעת שמואל, החל מהשעה 20:00 הקבלת פני רבו אצל הרב דב ליאור, מגדולי הפוסקים בציונות הדתית, החל מהשעה 17:30 בסוכת הרב, מעלות חנן פורת 4, הר הצופים ירושלים. שמחת בית השואבה וקריאת שם היישוב מרום יהודה - מעלות חלחול, החל מהשעה 18:00 שמחת בית השואבה והכנסת ספר תורה לע"נ סגן דוד גולובנציץ' בישיבת מקור חיים, החל מהשעה 19:00 יום שישי תפילות חול המועד של ישיבת מקור חיים ובית מדרש להתחדשות בבארות יצחק בבית הכנסת של היישוב, החל מהשעה 7:30, בהובלת יאיר כהן תפילת הלל עם הרב שמואל אליהו, צפת, רחבת בית הסראיה. הקבלת פני רבו לרב שמעון לפיד בסוכתו של הרב דרוקמן זצ"ל, החל מהשעה 10:00 בבוקר מוצ"ש שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו בסוכת הרב אברהם יצחק שוורץ, מרא דאתרא של קריית ארבע, רחוב מעלות חברון 10\54 קריית ארבע, החל מהשעה 20:15 שמחת בית השואבה עם הרב אליעזר קשתיאל בסוכת משפחת עציון, רחוב השקד 9, עלי, החל מהשעה 21:00 הקבלת פני רבו ושמחת בית השואבה המרכזית אצל הרב מיכה הלוי, רב העיר פתח תקווה. הקבלת פני רבו ברח' מקליס 3 קומה 3, החל מהשעה 20:00 והחל מהשעה 21:30 שמחת בית השואבה באולפנת ישורון. הקבלת פני רבו לרב דוד חי הכהן בישיבת אורות הורה, החל מהשעה 20:30 יום ראשון תפילות חול המועד של ישיבת מקור חיים ובית מדרש להתחדשות בבית הכנסת הגדול בירושלים, החל מהשעה 7:30, בהובלת הרב שלמה וולפיש שמחת בית השואבה בישיבת ההסדר ראשון לציון, במעמד ראש הישיבה הרב שלמה לוי ובליווי הזמר אברהם יצחק רוזנצוויג הקבלת פני רבו לרב ברוך וידר בישיבת הכותל בסוכתו של ראש הישיבה, בין השעות 16:30 ל-19:30 שמחת בית השואבה והקבלת פני רבו של ישיבת רועה ישראל בסוכת בית הכנסת ביצהר הקפות שניות הקפות שניות בישיבת אורות שאול בתל אביב עם ערן ברבר ולהקתו החל מהשעה 21:00 הקפות שניות של ישיבת מרכז הרב בבית הרב קוק החל מהשעה 21:30, בליווי מוסא ברלין וחיליק פרנק הקפות שניות בישיבת הר המור החל מהשעה 22:00 הקפות שנות עם להקת שירת הלב ברחבת אולפנת 'עלמא' בראשון לציון, החל מהשעה 20:30 הקפות שניות באולם יצחק במערת המכפלה בליווי מנדי גרופי, החל מהשעה 21:00 הקפות שניות בישיבת נחלת יוסף בשבי שומרון החל מהשעה 20:45 הקפות שניות באתר הנובה החל מהשעה 22:00, בהובלת פורום תקווה. הקפות שניות איזוריות בישיבת רועה ישראל ביצהר החל מהשעה 21:00 הקפות שניות מרכזיות במצפה רמון ברחבת המרכז המסחרי, החהל מהשעה 20:30, במעמד הרב גד רווח והרב צבי קוסטינר הקפות שניות עם להקת שירת הים וישיבת מקור חיים, החל מהשעה 21:00 הקפות שניות המרכזיות בגן בן - שפר בהרצליה, החל מהשעה 20:30, בליווי להקת לב טהור, ציון גולן ושמואל, ובהשתתפות תלמידי ישיבות מרכז הרב והרצליה וחניכי בני עקיבא.