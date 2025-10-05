ילד כבן 9 נפל הלילה (מוצאי שבת) מסולם במהלך בניית סוכה ברחוב הרב מוצפי בעיר ביתר עילית.

חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום העניקו טיפול רפואי לילד בן ה-9, שנפצע באורח קשה וסבל מחבלת ראש. לאחר טיפול ראשוני בשטח הוא פונה לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, כשהוא מחוסר הכרה ומצבו אינו יציב.

שמו לתפילה: דוד זעליג בן מלכה לרפואה שלימה.

חובש מד"א יעקב נגה סיפר, "הילד שכב בסמוך לסוכה כשהוא בהכרה וסובל מחבלת ראש משמעותית, לאחר שנפל בעת בניית סוכה. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ותוך כדי שפינינו אותו לבית החולים מצבו החמיר והוא איבד את הכרתו".

מתנדבי 'צוות הצלה' יענקי פרוכטר, אהרן שווארץ ורובי שיינברגר מוסיפים: "כשהגענו למקום ראינו ילד בן 9, הסובל מחבלת ראש לאחר שנפל מסולם מגובה כמטר וחצי במהלך בניית סוכה. יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א הענקנו לו סיוע רפואי ראשוני הכולל קיבועים וחבישות, והוא פונה על ידי ניידת טיפול נמרץ של מד"א להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים".