אלוף (במיל') דוד זיני צפוי נכנס היום (ראשון) באופן רשמי לתפקיד ראש השב"כ. כניסתו מתבצעת לאחר שבית המשפט העליון דחה בסוף השבוע את הבקשות להוצאת צו ביניים שיקפיא את המהלך.

במטה השב"כ ובמשרד ראש הממשלה לא צפוי טקס חילופין רשמי ברקע הסערה שקדמה למינויו.

בתקופה הקרובה, זיני יעבוד צמוד למ"מ ראש השב"כ, ש', שמילא את התפקיד בחודשים האחרונים במקומו של רונן בר, במטרה להבטיח חפיפה מקצועית.

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הבוקר הודעה בה כתב "אני מברך את ראש השב"כ הנכנס אלוף (במיל') דוד זיני ומאחל לו הצלחה במשימה האדירה שעומדת בפניו. תודה מיוחדת ל-ש', מ"מ ראש השב"כ היוצא, על שירותו המסור שתרם רבות לשמירה על ביטחון אזרחי ישראל".