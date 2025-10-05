בית כנסת עתיק שנבנה לפני כ-1,500 שנה התגלה לאחרונה בחפירה ארכיאולוגית בשמורת הטבע יהודייה שבגולן, כך נמסר הבוקר (ראשון) מרשות הטבע והגנים.

המבנה התגלה במסגרת חפירות משותפות של רשות הטבע והגנים ואוניברסיטת חיפה, ואשר חשפו עשרות פריטים מעוטרים, משקופים ועמודים מבזלת, המעידים על פעילות דתית יהודית במקום.

בחפירה ממוקדת נחשף לראשונה הקיר הדרומי של המבנה, הבנוי משתי שורות אבני גזית ובו שלושה פתחים. בסמוך נמצאו שני משקופים ששרדו במיקומם המקורי, אחד מהם מעוטר.

פרופ' חיים בן־דוד וד"ר בני ארובס, שהובילו את המחקר, ציינו כי עד כה נרשמו למעלה מ-150 פריטים אדריכליים בשמורת יהודייה, אך מיקום בית הכנסת נותר בלתי ידוע.

ד"ר מיכאל אזבנד מהמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה סיפר "זיהינו ריכוז חריג של פריטים וחוליות עמודים על שביל בכפר המודרני הנטוש, ושם החלטנו לערוך בדיקה. בתחילת החפירה נחשפו עשרות פריטים, ובהמשך התגלה גם הקיר הדרומי של המבנה עם שלושה פתחים הפונים לכיוון ירושלים".

מומחים מציינים כי אף על פי שתועדו בשטח שמורת יהודייה מאות פריטים אדריכליים מן התקופה הביזנטית, מיקום בית הכנסת נותר עד כה תעלומה.

ד"ר דרור בן-יוסף מרשות הטבע והגנים הוסיף כי בגולן התגלו כ-25 בתי כנסת עתיקים נוספים, שהיו גם מרכזי לימוד וכתיבת אוריינות יהודית. לדבריו, בית הכנסת החדש ייחשף למבקרים בעתיד לאחר השלמת החפירות, במטרה לאפשר גישה חינוכית והיסטורית לכלל הציבור.