הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי הסביר ב-i24NEWS מדוע לדעתו ההסכם המתגבש עם חמאס לשחרור חטופים והפסקת המלחמה טוב לישראל בטווח הקצר אבל בעייתי בטווח הארוך.

"כשרואים את זה מהעיניים של טראמפ כביכול 'חמאס רוצה שלום' - אבל צריך להירגע - כי מדובר בשכונה שלנו. צריך לזכור שהשחקנים הכנועים והמובסים אומרים את מה שהם אומרים", ציין יחזקאלי.

הוא הדגיש "חמאס אומר יותר לא מאשר כן. מה שחשוב הוא שיש הפרדה לעניין החטופים להמשך המשא ומתן - וזה אלמנט לטובת ישראל. חמאס הבין ששחרור החטופים הולך לקרות ומשם הוא הולך למצב שבו הוא חותר להישאר ברצועת עזה. ברשימת הדרישות שלו הוא דורש שלא יהיה כוח בינלאומי בעזה אלא כוח ערבי-מוסלמי. חמאס לא ויתר על כלום. הוא קיבל את נסיגת צה"ל מעזה והפסקת המלחמה תמורת שחרור החטופים, לא התפרק מנשקו למרות שטראמפ אמר שהרצועה תהיה מפורזת, וחמאס לא יוצא מהרצועה.

כך שהפטרונים של חמאס, קטאר וטורקיה, יכולות לסמן וי. זה חשוב להמשך. אני לא חושב שיהיה כאן שלום. חמאס הוא ארגון שרוצה להשמיד את מדינת ישראל. האם עיקרנו את חמאס מכוחו ברצועת עזה או ביהודה ושומרון? לא. ייתכן שתהיה מציאות אחרת. זה הסכם שטוב לטווח הקצר אבל לא טוב לטווח הארוך", סיכם.