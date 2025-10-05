לפרטים נוספים - לחצו כאן

בין פירים ארכיאולוגיים חשופים ואבנים עתיקות הנושאות סודות של אלפי שנים, משרטט אייל גלמן, ראש המועצה המקומית חברון, את החזון ההיסטורי של עיר האבות שמתחבר גם להווה. עבורו, המקום הזה אינו רק אתר מורשת קדום, אלא לב פועם של זהות, עדות חיה ונושמת להתהוותה של האומה.

גלמן מבקש להדגיש נקודה מהותית שלדבריו לעיתים נשכחת: חשיבותה של חברון אינה נובעת רק מעצם היותה מקום מנוחתם האחרון של אבות האומה, אלא מעצם היותה סמל לעם היהודי לאורך כל הדורות.

החפירות הארכיאולוגיות במקום, הנמצאות בעיצומן, חושפות טפח אחר טפח את עברה המפואר של חברון, שכבה אחר שכבה. עד כה נחשפו תגליות מדהימות המעידות על רצף היסטורי יהודי כמעט בלתי נתפס. "במהלך החפירות נמצאו פה תגליות מדהימות וזה רק ההתחלה. חותמות 'למלך' חברון מתקופת בית ראשון, כמובן מתקופת בר כוכבא ומהתקופה החשמונאית".

העושר הארכיאולוגי כה גדול, עד שלעיתים ממצאים שהיו נחשבים לגולת הכותרת בכל אתר אחר, מתקבלים כאן כמעט כמובנים מאליהם. "מדהים בחברון שאני הולך פה לדוגמא עם ארכיאולוג המחוז והוא מרים אבן ומסתכל ואומר 'טוב, זה מבר כוכבא, בחברון זה פחות מעניין'".

גולת הכותרת של החפירות עד כה, והעדות המוחשית ביותר לקדמוניותה של העיר, היא חומת הענק המקיפה את התל. זו אינה עוד חומה עתיקה; זוהי החומה המקורית של חברון הכנענית, המתוארכת ללפני 3,800 שנה. "כשאברהם אבינו מגיע כאן לחברון הוא בא לחומה הזאת. כאן הכל התחיל".

הוא עורך השוואה רבת משמעות לרגע היסטורי אחר, שנצרב בתודעה הלאומית. "אני נזכר כל הזמן בהקלטה ממלחמת ששת הימים של הכתב שאומר 'הנה אני נוגע באבני הכותל המערבי'. אלפיים שנה של היסטוריה היהודית, והנה אני נוגע באבני חברון, שנגעו בהם גם אברהם אבינו, יצחק ויעקב, כלב בן יפונה ודוד המלך".

עבור גלמן, נקודת הזמן המכוננת של הקשר היהודי לחברון אינה רק אירוע היסטורי, אלא מעשה שניתן למקם אותו גיאוגרפית בדיוק מרשים. "במקום הזה שאני עומד, עמד אברהם אבינו בשער העיר חברון וקנה את מערת המכפלה ואת השדה כולו".

"כל יהודי שעומד במקום הזה ורואה את המקום שממש אברהם אבינו רואה את מערת המכפלה ואת שדה המערה ואת חברון כולה ויורש כאן את חברון ואת ארץ ישראל, לא יכול שלא להתרגש, לא יכול שלא להגיע למקום הזה", הוא מוסיף.

כעת, מבקשים ביישוב היהודי בחברון לחלוק את ההתרגשות והתגליות עם כלל הציבור. לקראת ימי החג הקרובים, המקום ילבש חג ויציע למבקרים חוויה ייחודית המשלבת היסטוריה עם פעילויות לכל המשפחה.

"במהלך ימי החג, יהיו פה סיורים ארכיאולוגיים, בהם ניתן לראות ולגעת ממש בממצאים החדשים, במקומות שהאבות והאימהות שלנו הסתובבו", מבטיח גלמן. לצד הסיורים המרתקים באתר החפירות, שיאפשרו הצצה נדירה לעבודת הארכיאולוגים ולממצאים כפי שהם נחשפים מהאדמה, יוצעו למבקרים אטרקציות נוספות. "יהיו אטרקציות של פארק חבלים, 'גיבורי דוד המלך', סיור באוטובוס סובב חברון, מוזיאונים, מיצגים והרבה שמחה גדולה".

