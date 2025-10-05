בעקבות טרגדיית מותו של ליבנה שלוי ז"ל, תושב המושב יונתן שברמת הגולן, בעקבות תגובה אלרגית לעקיצת צרעה שוחחנו עם פרופ' אלון הרשקו, מנהל מחלקה פנימית בהדסה עין כרם, על שכיחות התופעה.

פרופ' הרשקו מדגיש בפתח דבריו כי הוא אינו מתייחס לאירוע הטרגי המסוים שאירע בצפון "אבל מקרה של מוות מצרעות ודבורים הוא מקרה נדיר אבל קיים".

"במדינות אירופה האלרגיה לצרעות נפוצה יותר, ובארץ האלרגיה לדבורים נפוצה יותר. לרוב הנעקצים אין תגובה מעבר לכאב במקום או תגובה מקומית קטנה או גדולה, מה שלא מסוכן, אבל יש אנשים שמפתחים תגובה רב מערכתית גם בעור, גם איבוד הכרה, קשיי נשימה, כאבי בטן. אלה התגובות המסוכנות שהן נדירות אבל קיימות. התגובות הרב מערכתיות הללו הן אלה שיכולות לנבא תגובות מסוכנות בעתיד", אומר פרופ' הרשקו.

במקרים שכאלה, מקרים של תגובות אלרגיות קשות, ההמלצה היא לפנות לרופא אלרגיה על מנת לבצע תבחין עור לארס של דבורים וצרעות, "ומי שמתגלה כאלרגי יש עבורו טיפול מצוין של חשיפה לארס דבורים או צרעות. בתהליך הזה אנחנו מרגילים את מערכת החיסון ומלמדים אותה שלא להגיב בצורה אלרגית לארס. זה טיפול שהוא ממש מציל חיים. אנחנו הופכים אדם אלרגי ללא אלרגי על ידי חשיפה הדרגתית לארס של החרקים הללו".

לשאלתנו מציין פרופ' הרשקו כי אדם אינו יודע מראש שהוא אלרגי אלא רק לאחר שהוא נעקץ, ובמידה ואדם מגלה שאחרי עקיצת דבורה או צרעה הוא מקיא, מאבד הכרה, נתקף בקשיי נשימה וכיוצא באלה, הרי שמומלץ לו לעבור תבחין ארס ובמקביל להתחיל לנוע עם מזרק אפיפן שבו חומר שמפסיק תגובות אלרגיות. "זו תגובה נהדרת למי שאלרגי לעקיצות", אומר פרופ' הרשקו ומציין כי מדובר במענה לכלל האלרגיות, גם מארס וגם ממזון או תרופות. הטיפול הוא טיפול אדרנלין והוא כלול במזרק האפיפן והשימוש בו קל ופשוט, הוצאת נצרה והצמדה לשריר הירך במקרה של תגובה אלרגית. זאת לבד מהטיפול במרפאת אלרגיות.

על התגובה החריפה הקשה והטראגית בעקבות עקיצה אחת בלבד, אומר פרופ' הרשקו: "לחרקים הללו, הדבורניים, יש רעל, וכל מי שמקבל רעל בכמות גדולה יגיב לרעל. כל אחד מאיתנו אם ייעקץ על ידי מספר רב של חרקים יגיב. לאדם האלרגי יש רגישות מיוחדת וגם עקיצה אחת תוכל להביא לתגובה קשה שיכולה להיות גם קטלנית".

עוד שאלנו את פרופ' הרשקו אם ישנם נושאי ארס שמסתובבים סביבנו כדוגמת הדבורים והצרעות, מעבר כמובן לרמשים ובעלי חיים הידועים כמסוכנים כדוגמת הנחשים או העקרבים. הרשקו משיב ומציין את נמלת האש שהגיעה לישראל מדרום אמריקה "שלא בטובתנו", כלשונו.

נמלת האש נושאת ארס דומה. היא הגיעה לישראל עם משלוחי עץ מדרום אמריקה לפני שנים רבות וכאן השתלטה על קיני נמלים. "אלו נמלים קטנות ומאוד אגרסיביות שהתבייתו בארץ והיום יש מקומות עם נמלי אש שגם מהם צריך להיזהר. הן יכולות לגרום לתגובות קשות רב מערכתיות ובכל מקרה העקיצות שלהן לא נעימות גם למי שלא אלרגי".