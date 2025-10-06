אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון, מפרסם היום (שני), את נתוני חללי מערכות ישראל במלחמת 'חרבות ברזל'.

על פי הנתונים, 1,152 חללי מערכות ישראל נוספו מאז ה-7 באוקטובר 2023, יום שבת שמחת תורה.

מעל 40% מהנופלים, 487 לוחמים, היו מתחת לגיל 21, ו-141 מהנופלים היו בני יותר מ-40.

הנתונים כוללים חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, רבש"צים וחברי כיתות כוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון.

על פי משרד הביטחון, למעגל השכול נוספו מאז פרוץ המלחמה מעל 6,500 בני משפחה: 1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.