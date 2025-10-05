משה שפירא, אביו של ענר הי"ד, שנהרג ב"מיגונית המוות" ברעים בגבורה לאחר שהדף רימונים שהושלכו על ידי מחבלי חמאס במשך שעה ארוכה, יצר קישוט לסוכה שבו שולבו שמות של מחנכים ורבנים מהציונות הדתית שנפלו במהלך המלחמה.

שפירא סיפר בשיחה עם ערוץ 7 על היוזמה המיוחדת. "חשבתי, לאור היכרות עם רבים מהנופלים שהיו בני תורה, אבות למשפחות, שלא היו אמורים להיות חלק מהלחימה משום שהיו פטורים - ובכל זאת התייצבו ונלחמו, שהם דמויות מופת שצריך להתהדר בהם בסוכה. גם בבחינת 'והיו עיניך רואות את מוריך' וגם בבחינת אושפיזין ראויים לסוכה".

להורדת הקישוט המיוחד לסוכה לחצו כאן

הוא מוסיף כי "המטרה היא להנציח את המורים והרבנים שלחמו ונפלו והראו שהשילוב של 'ספרא וסייפא' הוא לא סתם ראוי אלא שילוב מכונן המבטיח את עתידה של החברה והמדינה.

הקדשתי את הקישוט לעילוי נשמת כל הגיבורים שנפלו במלחמה וכמובן לעילוי נשמת בני בכורי אהובי ענר אליקים הי"ד".