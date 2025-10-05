מנכ"ל מד"א קורא לתרום דם דוברות מד"א

שירותי הדם של מגן דוד אדום פנו היום (ראשון) בקריאה לציבור להגיע לתרום דם מכל הסוגים, עם דגש על דם מסוג O.

הקריאה מגיעה בשל ירידה בכמות התורמים בתקופת החגים והצורך הדחוף במלאי יציב של דם ומוצרי דם חיוניים.

במד"א מספקים מדי יום כ-1,000 מנות דם ופלסמה, טסיות ומוצרי דם נוספים לבתי החולים ברחבי הארץ ולצה"ל. התרומות משמשות להצלת חיי פצועים, יולדות וחולים, כולל חולי סרטן הזקוקים לטיפולים מצילי חיים.

כדי לשמור על מלאי מספק, נדרש גיוס יומי של לפחות 1,200 תורמים. בתקופה זו, קיים קושי משמעותי לעמוד ביעד זה, ומלאי הדם הארצי עלול להיפגע.

ד"ר רפאל סטרוגו, סמנכ"ל רפואה ושירותי הדם במד"א, הזהיר: "אנחנו רגע לפני מצב חירום שבו לא נוכל לספק את מנות הדם הנדרשות לבתי החולים ולצה"ל. כל תרומה היא קריטית, ואנו זקוקים לציבור יותר מאי פעם".

במד"א קוראים לציבור להגיע בימים הקרובים ובחול המועד לנקודות ההתרמה ברחבי הארץ.