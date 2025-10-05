על רקע המו"מ הגובר סביב שחרורם של החטופים בתמורה לשחרורם של 250 מחבלים כבדים, כולל כאלה שהוגדרו כ"מעוכבי שב"כ", מזכיר עורך הדין יצחק בם בראיון לערוץ 7 עתירה שהוגשה על ידי ארגון 'חננו' בדרישה להקים ועדה שבסמכותה להשיב לכלא מחבלים ששוחררו וחזרו לזרועות הטרור.

"לאחר עסקת שליט הכנסת חוקקה חוק לפיו יש מנגנון חוקי לשחרור מחבלים במסגרת עסקאות לשחרור חטופים, מחוות או טעמים מדיניים, אבל גם נקבע שמי מהמשתחררים שיתפס לאחר שיחזור לבצע פעולות טרור, תהיה ועדה שתדון בעניינו והיא זו שתוכל להחזיר אותו לכלא להמשיך ולרצות את יתרת המאסר שלו. הבעיה היא שמחבלים רבים שוחררו בעסקאות שהיו וכנראה אחרים צפויים להשתחרר עוד, אבל הוועדה הזו עדיין לא קמה".

מספר עו"ד בם ומציין כי הסיבה לעיכוב בהקמת הוועדה עדיין לא ברורה. "המדינה ביקשה עוד חודש כדי להגיב לעתירה שלנו. כרגע המצב הוא שאין ועדה ואנחנו לא יודעים למה. כדי להקים את הוועדה צריכה להיות החלטה של ראש הממשלה, שר הביטחון, השר לביטחון לאומי ושר המשפטים שלכל אחד מהם נציג בוועדה הזו. למרבה הצער המצב הוא שכבר כעת עצורים מחבלים ששוחררו וחזרו לטרור ואין אפשרות להביא אותם להשלמת ריצוי עונש המאסר הקודם".

משמעות הדברים, מסביר בם, היא שמחבל שאמור היה להיכלא לחמש שנות מאסר ושוחרר לאחר שנה בעסקה כלשהי, במידה וחזר לבצע פעולת טרור שהעונש עליה נמוך, כדוגמת יידוי אבנים, אין אפשרות לשלוח אותו להשלמת עונש המאסר שממנו שוחרר במסגרת העסקה. למציאות הזו משמעות רבה כאשר המשתחררים הם מחבלים שנידונו למאסרי עולם רבים וללא הוועדה המדוברת לא ניתן יהיה לשלוח אותם להשלמת עונשי מאסר העולם במידה ויחזרו לבצע פעולות טרור "קלות" יותר.

"הם בונים על זה שמדובר בדלת מסתובבת ובכל פעם מצליחים לשחרר מחבלים בטרם זמנם והם חוזרים מיד לטרור. אז לפחות שנעשה את המינימום שבמינימום".

העתירה שהוגשה בדרישה להקמת הוועדה ניתנה כבר לפני שלושה חודשים, ואולם המדינה מבקשת כבר בפעם השנייה ארכה עד למתן תשובתה. לשאלתנו מעריך עו"ד בם כי "אולי דרוש להם הזמן הזה כדי להקים את הוועדה ואז הם יעדכנו את בית המשפט שהוקמה הוועדה, או שהם מחפשים תירוצים. אני לא יודע מה הסיבה", אומר בם הסבור כי מדובר ב"מינימום שבמינימום שחייבים לעשות אם הולכים לעסקה שכוללת שחרור מחבלים. מופרך שאין ועדה ומשחררים מחבלים בלי להקים את המנגנון המינימאלי כדי לוודא שהם יבואו על עונשם אם הם יחזרו לטרור".