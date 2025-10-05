ראשי פורום הגבורה, יהושע שני ואיציק בונצל, נפגשו היום (ראשון) עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ושוחחו עם ערוץ 7 אחרי שהסתיימה.

מטרתם, כפי שהגדירו אותה, הייתה כפולה: לחזק את ראש הממשלה לעמוד איתן על יעדי המלחמה, ובמקביל, לקבל הבהרות שיפיגו את הערפל סביב העסקה המתגבשת לשחרור חטופים והפסקת המלחמה.

"יצאנו מהפגישה מחוזקים", מכריז שני. "קיבלנו תשובות חד משמעיות לשאלות ששאלנו את ראש הממשלה ואנחנו סמוכים ובטוחים שההסכם שראש הממשלה עדיין עובד עליו יהיה הסכם טוב לביטחון ישראל, להשבת כל החטופים ולהשגת יעדי המלחמה".

בלב הפגישה עמדה שאלה מרכזית שלדברי בונצל מהדהדת בבתים רבים בישראל. ושיקפה את חוסר האמון הציבורי בכוונותיו של ארגון הטרור הרצחני. "הצגנו בפני ראש הממשלה את השאלה 'חמאס השתגע? חמאס ייתן שבויים בלי לתת לו כלום?'. 'תשובתו של ראש הממשלה הייתה, 'כן, הלחץ העצום שאנחנו, מדינת ישראל וצה"ל, מפעילים על החמאס בתוך העיר עזה, הביא לתוצאה הזו'. נחנו מבינים, שצה"ל הצליח, מהרגע שניתנה החלטה להיכנס לתוך העיר עזה, לדחוק את החמאס לפינה הכי משמעותית".

מנוף הלחץ השני, שהתברר כקריטי לא פחות, הוא הלחץ הדיפלומטי הבינלאומי, שהוביל למהפך במעמדו של חמאס. "שוב, הלחץ האמריקאי של טראמפ, על פי ראש הממשלה, עזר וסייע להגיע לתוצאה הזאת", הוסיף בונצל. "כמו כן, היה פה היפוך של בידוד, שבתחילה אנחנו היינו מצויים בו. כעת, היות ויש תמיכה של מדינות ערביות נוספות ושל ארצות הברית, הבידוד התהפך ועבר לחמאס. החמאס מבודד ומדינות ערביות לוחצות עליו לסיים את הסאגה הזאת".

ראשי הפורום הדגישו כי בפגישה הובהר להם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים מהו התנאי הבסיסי והבלתי מתפשר של מדינת ישראל לכניסה להסכם. לדברי בונצל, ראש הממשלה הציב קו אדום ברור. "יש פה הצהרה חד משמעית של ראש הממשלה. התחנה הראשונה היא השבת כל החטופים - החטופים ואלה שאינם בין החיים. שום דבר לא יקרה אם החטופים לא יוחזרו. ישראל תחזור ללחימה עצימה אם כל החטופים לא ישובו לישראל".

הוא הוסיף כי "צה"ל לא חזר ולא נסוג אפילו מטר אחד לאחור ומוכן לחדש את האש בכל רגע".

דאגה נוספת שהציגו ראשי הפורום בפני ראש הממשלה, בשם משפחות החטופים, נגעה לסוגיית שחרור המחבלים. החשש היה כי התהליך יחל עוד בטרם אחרון החטופים והחללים ישוב לגבולות ישראל. גם כאן, התשובה שקיבלו הייתה ברורה מאוד. "ראש הממשלה אמר בצורה חד משמעית לא ישוחרר מחבל אחד עד שאחרון החטופים, החיים והחללים, ישובו הביתה. רק אז יחל השלב של שחרור מחבלים", מציין שני.

בנוגע ליום שאחרי השלמת עסקת החטופים, קיבלו ראשי הפורום הבהרות בנוגע לשתי סוגיות מרכזיות שעמדו בלב השיח הציבורי: פירוז הרצועה ועתידם של מנהיגי חמאס. לדברי שני, הובטח להם כי כל בכירי הארגון ופעיליו יגורשו מהרצועה. כמו כן, פירוז הרצועה מנשק יבוצע בניהול אמריקני ובפיקוח ישראלי, תוך הבהרה כי לגורמים כמו קטאר או טורקיה לא תהיה כל דריסת רגל בתהליך.

השניים מציינים כי למרות התשובות שקיבלו והניחו את דעתם - הם לא מתכוונים להיכנס לשאננות. "אנחנו נמשיך לעקוב ולא נוותר עד שנראה את כל מטרות המלחמה מושלמות".

בסיכום דבריהם, הדגישו שני ובונצל כי הם יוצאים בתחושת אמון, אך לא ירפו מהמעקב אחר יישום ההבטחות. "הגענו לחזק כמו שאמרנו את ראש הממשלה ויצאנו עם הבנה שכלום לא יקרה עד שאחרון החטופים בין החיים ובין המתים יהיה במדינת ישראל", אמר בונצל. "אנחנו פורום הגבורה נהיה פה, לא נוותר עד שנדע שבאמת כל מטרות המלחמה הושלמו. לשם כך הגענו היום בבוקר לפגוש את ראש הממשלה כדי לוודא בשם המשפחות השכולות ובשם עם ישראל שכל מטרות המלחמה שהוצגו בפני עם ישראל יבוצעו עד האחרונה שבהן".