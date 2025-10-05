בראיון לערוץ 7 מספר איציק פיטוסי, אביו של סמ"ר ישי הי"ד שנפל בקרבות השבעה באוקטובר, על המפגש שקיים יחד עם חבריו לפורום 'הגבורה' עם ראש הממשלה לקראת יישום העסקה המסתמנת להשבת החטופים.

פיטוסי מספר כי מהמפגש יצא בתחושה טובה מאוד לאחר שראש הממשלה הציג בפני בני שיחו את פרטי העסקה הכוללת בראש ובראשונה את שחרור כל החטופים והשארת נוכחות צה"ל במרבית שטחי הרצועה. בעיניו מדובר בהוכחה להשפעתו של הלחץ הצבאי על המערכה ברצועה, לחץ שהביא אתו גם את תמיכת הנשיא האמריקאי והתייצבותו לצידה של ישראל.

"זו בשורה מאוד משמחת. אנחנו מאוד נרגשים לשמוע על כך ומקווים שהעסקה תצא לפועל", אומר פיטוסי ומספר כי טרם כניסתו לשיחה עם נתניהו ביקש לוודא שצה"ל אינו נסוג מהרצועה בטרם יושבו כל החטופים והביטחון נשמר. "ראש הממשלה איתן בדעתו. אנחנו רואים את השארת כל חיילי צה"ל ברצועה ואת השבת החטופים כולם", הוא אומר ומציין את תמיכת הפורום בראש הממשלה לאורך כל שלבי המלחמה, ובעיניו הבשורה הגדולה היא בכך שהעסקה מתבצעת מבלי לפגוע במטרות המלחמה.

"בעסקה הזו רואים קודם כל את השבת החטופים והשארת כל חיילי צה"ל ברצועה, המשך שליטה ומיטוט החמאס, שליחת כל המרצחים אל מחוץ לרצועת עזה, ובכך להבאת הניצחון המוחלט לישראל. במידה ולא, תמיד יש לנו אפשרות להפעיל את ה-D-9 ולהמשיך את הלחימה כשאנחנו בתוך הרצועה".

להבנתו הסיבה להסכמת חמאס לתנאים נובעת מהלחץ הצבאי המופעל על הארגון, כמו גם השליטה של ישראל והתקיפות הישראליות על ראשי חמאס בעולם. כל אלה מביאים את הארגון להפנמה "שעם ישראל לא מתעסקים יותר".

מהמפגש עם ראש הממשלה המשיך איציק להר הרצל, שם התקיימה מאוחר יותר האזכרה לבנו, אזכרה המתקיימת יממה לפני כניסת חג הסוכות. לאירוע, הוא אומר, הוא מגיע ברגשות מעורבים כאשר לצד הכאב התחושה היא שהנופלים לא נפלו לשווא, ובמותם הביאו לישראל את הבשורה ההולכת ונרקמת בימים אלה.

"אנחנו, בני המשפחות השכולות, כואבים בכל יום ובכל שעה את החוסר הגדול של אבדן היקר לנו מכל. זה ניסיון קשה וכואב שהולך איתנו כל הזמן, אבל אנחנו מסתכלים גם על טובת הכלל, טובת מדינת ישראל. הגיבורים שלנו עשו את כל מה שהם יכולים להשיב את החטופים ולהילחם למען ביטחון מדינת ישראל, ואנחנו רואים כעת את השגת היעדים. בהנהלת פורום הגבורה דאגנו לכך שהלחימה תמשיך כדי שנפילת הבנים שלנו לא תהיה לשווא וכדי שנביא ביטחון למדינת ישראל ולבשורה המשמחת של השבת החטופים", סיכם.