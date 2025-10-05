המנהל האזרחי הרס את המאחז מעלה תדהר בגוש עציון צילום: באדיבות המצלם

עשרות שוטרי מג"ב ופקחים מהמנהל האזרחי פשטו היום (ראשון) על גבעת מעלה תדהר שבגוש עציון וביצעו הרס נרחב במקום. במסגרת הפעולה נהרסו בתי מגורים ודיר עיזים, והוחרם ציוד רב כולל מיכלי מים שהיוו את מקור המים המרכזי לתושבים ולצאן.

למרות אירוע קודם, בו הותקף תושב על ידי עובד המנהל האזרחי והוגש נגדו כתב אישום, בפעולה הנוכחית הובאו שוב פועלים ערבים לביצוע ההרס.

הקצין שהוביל את הפעולה הסביר כי ההרס נועד למנוע הסלמה בעקבות ההכרה במדינה פלסטינית ושחרור מחבלים בעסקה המתקרבת.

לפי דברי הקצין, הצעדים ננקטו גם בעקבות תגבור כוחות בשטח, כדי למנוע סיכונים ביטחוניים. "במקום דיבורים גבוהים על ריבונות ביו"ש מצד ממשלת הימין - קיבלנו הרס מחפיר בערב החג של נקודת התיישבות שנמנית על היחידים שמונעים בגופם את הקמת המדינה הפלסטינית," ציינו גורמים בשטח.

מעלה תדהר ממוקמת ממערב לישובים מיצד ופני קדם. בגבעה מגדלים חברי הגרעין עדר צאן שמשתרע על יותר מ-1,000 דונמים בבעלות יהודית, המשמשים למקורות פרנסה ותזונה.