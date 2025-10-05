חיילים הפועלים ברצועת עזה גילו בימים האחרונים כי האתרוגים שחולקו להם במסגרת מארזי החג של צה"ל לקראת חג הסוכות - פסולים לשימוש. החיילים דיווחו על פגמים נראים לעין בפרי, מה שעורר ביקורת בקרב חלק מהלוחמים. כך דיווח הכתב הצבאי דורון קדוש בגלי צה"ל.

הדיווחים הגיעו מהשטח במהלך היממה האחרונה, ולוו בתחושת תסכול בקרב לוחמים, שראו באירוע פגיעה לא רק בהיבט ההלכתי - אלא גם בממד הסמלי של קיום מצוות החג בלב הלחימה.

בצה"ל מאשרים את הדברים, ומבהירים כי לא מדובר ברשלנות בבחירת האתרוגים, אלא בכשל טכני בתנאי האחסון - שהיו באחריותו של ספק חיצוני.

מדובר צה"ל נמסר, "כלל האתרוגים המסופקים ליחידות צה''ל נבדקו בקפידה על-ידי אנשי הרבנות הצבאית ונמצאו כשרים. לאחר הבדיקה אוחסנו האתרוגים אצל ספק חיצוני עד לחלוקתם ליחידות צה''ל. ככל הנראה נגרמה תקלה טכנית בתנאי האחסון, שגרמה לפגיעה בכשרותם של חלק מהאתרוגים אשר נופקו ליחידות צה''ל".

עוד נמסר כי "הרבנות הצבאית פעלה במהלך היום במהירות כדי שהאתרוגים הפגומים יוחלפו באתרוגים כשרים, כדי להבטיח שכל חיילי צה''ל יוכלו לקיים את מצוות ארבעת המינים כהלכתה".