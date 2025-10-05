נתניהו לדוד זיני: "יש הרבה עבודה, הצלחתך - ביטחון המדינה" איתי בית און, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים היום (ראשון) פגישת עבודה ראשונה עם ראש השב"כ הנכנס, אלוף (במיל') דוד זיני.

"יש הרבה עבודה, ואני מאחל לך הצלחה עצומה. הצלחתך - ביטחון המדינה", אמר נתניהו לזיני.

מוקדם יותר, אירח נשיא המדינה יצחק הרצוג, את זיני ובני משפחתו. הנשיא הרצוג אמר בדבריו, "אתה מתחיל את כהונתך במשימה לאומית חשובה, בתקופה מורכבת עם שלל אתגרים ומשימות. אתה מגיע עם ניסיון עצום בתחומי הביטחון ובתחומים שונים המשיקים לתחומי הביטחון ואני מכיר את האופי הטוב שלך ואת הכישורים שלך ואני בטוח שתצליח במשימתך. עיני כל העם נשואות אלייך - אנחנו רוצים ביטחון, אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים שלווה בחברה הישראלית, ואנחנו רוצים לשמור על תפקודה של החברה הישראלית ועל ערכיה של המדינה".

דוד זיני בבית הנשיא אבי קנר, מקליט: גדעון ארנולד

הרצוג הוסיף, "השב"כ הוא ארגון עצום שאני עובד איתו לאורך שנים רבות וכל פעם מתפעם מחדש מיכולותיו, זאת הזדמנות לומר תודה לנשות ואנשי השב"כ שמידי יום ומידי שעה מצילים חיים ושומרים על מדינת ישראל ועל ביטחונה, ועושים מלאכת קודש בקיום האמרה "צור ישראל וגואלו". אני מאחל לך הצלחה רבה. אנחנו ערב חג הסוכות ואני מאחל לכל בית ישראל מועדים לשמחה, חג שמח ומי ייתן ונראה בקרוב את החטופים שלנו בבית, הכי מהר שאפשר לטיב ביטחון ישראל המתחזק".

זיני אמר, "הסברתי לילדים את הסמל שאנחנו עומדים פה לפניו, והסברתי להם מהי הממלכתיות שמוסד הנשיאות מסמל ומקיים בתפקידו האפוליטי שגדול מעל כל הפילוגים - מתוקף מה שגלינו פה לפני 2000 שנה - חזרנו רק מתוקף הביחד, מתוקף שורשינו העמוקים ועתידנו הגדול. נפעל בממלכתיות בנאמנות לעם הזה, למדינה הזאת, לערכיה, לכל גווניה וצדדיה בנאמנות מלאה ובאחדות גדולה, ומתוך רעות גדולה לביטחון המדינה ואזרחיה".

עוד אמר זיני, "באנו לפה כדי לקבל את ברכתך ובהזדמנות הזו לומר לך שאנחנו נפעל לעשות הכל ולהיות שליחים נאמנים לעם הזה בכל כוחינו, כפי שעשינו עד היום. כולי תפילה שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה וברכותיה, שיהיה חג שמח לך לכל מדינת ישראל - לפצועינו, לשבויינו שיחזרו בשלום, ולכל משפחות הנופלים מזור ונחמה, ושבעזרת השם יהיה לנו ניצחון מלא וישוב השלום לביתנו בכל צדדיו וגווניו".