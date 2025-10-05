20 שוטרים נפצעו ושמונה מפגינים נעצרו בעימותים שפרצו במהלך הפגנה פרו-פלסטינית שנערכה אתמול (שבת) בברצלונה, כך מסרה המשטרה המקומית.

לפי הדיווחים, חלק מהמפגינים השחיתו חנויות שלטענתם מקיימות קשרים עסקיים עם ישראל, ובכללן סניף של רשת Carrefour. עם זאת, מרבית המשתתפים בצעדה - שמנתה כ-70 אלף איש - הפגינו באופן שקט.

במקביל להפגנות בברצלונה, נערכו אתמול הפגנות המוניות בערים נוספות ברחבי ספרד, ביניהן מדריד, וכן בערים מרכזיות באיטליה ופורטוגל, בעקבות התערבות ישראלית במשט השנאה שניסה לשבור את הסגר על רצועת עזה.