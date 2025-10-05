צה"ל פועל בדרום סוריה: מחבלים נעצרו, אמצעי לחימה הוחרמו צילום: דובר צה"ל

כוחות חטיבה 226, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 210, השלימו בחודשיים האחרונים סדרת מבצעים ממוקדים במרחב דרום סוריה.

המבצעים התקיימו במטרה לאתר ולנטרל אמצעי לחימה, לעצור חשודים המעורבים בפעילות טרור ולחזק את ההגנה על האזור.

במהלך הפעילות, בוצעו עשרות מבצעים ממוקדים שכללו מעצר חשודים המעורבים בתכנון ובביצוע פעולות טרור וכן החרמה של אמצעי לחימה שונים שהיו במרחבים האזרחיים. הפעילות נעשתה במקביל לאיסוף מודיעין קריטי שתרם לתכנון מבצעי מדויק ויעיל.

מטרת הפעילות המורחבת היא להבטיח את ביטחון האזרחים ברמת הגולן ובשטחים הסמוכים, ולמנוע אפשרות לפגיעה ישירה בשטחי ישראל.

גורמים צבאיים ציינו כי הפעילות במרחב דרום סוריה היא חלק מתוכנית מתמשכת לשמירה על היציבות הביטחונית בגבול הדרומי של ישראל, תוך תגבור יכולות ההגנה והמודיעין באזור.