הרמטכ"ל במסדרון נצרים צילום: דובר צה"ל

הרמטכ"ל אייל זמיר קיים היום (ראשון) סיור שטח בנקודה המערבית ביותר במסדרון נצרים, שכלל תרגיל פתע המדמה התקפה על מוצב כוחותינו ותדרוך לחיילים ולמפקדים.

בביקור השתתפו מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור, ראש אט"ל אלוף רמי אבודרהם, מפקד אוגדה 99 תת‑אלוף יואב ברונר, ומפקדי חטיבות המילואים 10 ו‑11.

זמיר הדגיש בפניהם את הצורך בהיערכות תמידית לקראת חידוש לחימה ואמר: "לפני שנתיים חווינו את האירוע הקשה ביותר בתולדותינו - אנחנו לא מתכוונים לחזור לימים של לפני השבעה באוקטובר, אנחנו משנים מציאות בכל רחבי המזרח התיכון ובכל הגזרות - אנחנו לא מכילים. אנחנו התקפיים, משמידים אויב בהתהוותו, בכל זירה".

זמיר הוסיף כי אין להניח שהמערכה הסתיימה וכי המשמעת המבצעית חשובה ביותר. "המערכה לא תמה, צריך להמשיך להיות דרוכים וערוכים ללחימה בכל עת. ביטחון כוחותינו לנגד עיניי ולנגד עיניכם, עלינו להישאר מדויקים בפעילותנו, על כל לוחם ומפקד לפעול בהתאם לפקודות." הוא הבהיר עוד כי הדרג המדיני תרגם הישגים צבאיים להישג מדיני, אך בירר ש"חזרה ללחימה" תהיה אופציה במידה והמאמץ המדיני לא יצלח.

בנוגע לחטופים ציין זמיר: "במידה וישוחררו החטופים, זה יהיה הישג משמעותי ומימוש מטרת מלחמה עיקרית - והוא בזכותכם. אנחנו צריכים אתכם כדי להגן ולשמור על הבית. אנחנו מקווים לראות את כל 48 החטופים בבית בקרוב, זהו ציווי ערכי, מוסרי ולאומי".

הרמטכ"ל התייחס גם לחשיבות מערך המילואים: "בשנתיים האחרונות עם ישראל גילה שוב את מערך המילואים. את ערכיו, ויכולותיו במלחמה מתמשכת ורב‑זירתית. לי זה לא חדש, נחזק את מערך המילואים, נטפל בו טוב יותר, זו אחריות צה"ל ומדינת ישראל כולה. המדינה חייבת לכם ולמשפחות שלכם הכל".