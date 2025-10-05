גורם בכיר בארגון הטרור חמאס מסר לערוץ "אל-ערביה" כי אנשי הארגון החלו לאסוף גופות של חטופים ישראלים, והועברה בקשה למצרים לפעול אצל ישראל להפסקת ההפצצות באזורים שבהם הוטמנו הגופות.

לדבריו, מסירת החטופים החיים תתבצע במהלכן אחד, ואילו העברת הגופות תימשך לאורך זמן ארוך יותר, כאשר אמריקנים הפגינו גמישות בעניין זה. הוא הוסיף כי המו"מ בעניין שחרור החטופים יהיה מהיר.

עוד ציין הגורם הבכיר כי חמאס קיבלה ערבויות אמריקניות דרך קטאר בנוגע לנסיגה ישראלית קבועה מרצועת עזה, והוסיף כי הארגון הסכים למסור את הנשק שברשותו לגוף פלסטיני - מצרי בפיקוח בינלאומי, גם בנושא זה התקבלה הסכמה אמריקנית.

לגבי יציאת בכירי חמאס מרצועת עזה, אמר הגורם כי הדבר תלוי בהחלטתם, וכי ניתנו ערבויות אמריקניות שאינם יפגעו.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר איום נוסף לחמאס, וציין כי אם ארגון הטרור ימשיך להישאר בשלטון בעזה, הוא "יושמד". "בקרוב נדע אם חמאס רציני. אם יחליט להישאר בשלטון בעזה - הוא יושמד לחלוטין. אני מדבר על השמדה מוחלטת," הדגיש טראמפ בשיחה עם CNN.

הנשיא הוסיף, לקראת שיחות המשא ומתן שיחלו מחר בקהיר בנוגע לעסקת החטופים שאמורה לצאת לפועל עוד לפני השלמת התוכנית הנרחבת יותר שלו, כי הוא מצפה לגלות "בקרוב" אם חמאס רציני בכל הנוגע להשגת שלום.