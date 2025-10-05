חמאס החל לאתר ברחבי רצועת עזה את גופות החטופים החללים, במקביל להתקדמות המשא ומתן על עסקה, כך מדווחת רשת אל-ערביה.

גורם בחמאס טען בשיחה עם הרשת כי קיים צורך בהפסקת ההפצצות כדי לאפשר את איסוף החללים והשלמתו. "התחלנו לאסוף את החללים החטופים הישראלים וביקשנו להפסיק את ההפצצות כדי להשלים את המשימה. שחרור החטופים החיים יתבצע בשלב אחד, מסירת החללים תידרש זמן מה".

הגורם ציין בנוסף כי יש "גמישות אמריקנית" ביחס לנושא מסירת החללים וכי חמאס קיבל ערבויות אמריקניות באמצעות קטאר, לרבות הבטחות לגבי נסיגה ישראלית קבועה.

עוד הוסיף המקור כי חמאס הודיע לארצות הברית על נכונותו למסור את הנשק לידי גוף פלסטיני‑מצרי תחת פיקוח בין‑לאומי, וכי גורל מנהיגי הארגון תלוי בהחלטתם.

לדבריו, הגליית מנהיגי חמאס מרצועת עזה "תלויה בהחלטתם".