ביוזמת הרבנות הצבאית ובתיאום עם דובר צה"ל, מונה לראשונה רב מלווה ליחידת דובר צה"ל: רס"ן קובי קליין.

הצעד נולד בעקבות שורת תלונות שהגיעו מצד חיילים וקצינים בשירות פעיל ופורסמו לראשונה בערוץ 7, בנוגע להתנהלות היחידה במהלך שבתות וחגים.

מהתלונות שהתקבלו עולה כי במערך דובר צה"ל מתבצעת לעיתים פעילות שאינה מבצעית במהלך השבת, לרבות פרסומים, מענה לשאילתות אזרחיות והכנת תכנים תקשורתיים - גם כאשר אלו לא מיועדים לפרסום מיידי.

בעקבות המצב, התקיימו פגישות בין הרב הצבאי הראשי, תא"ל הרב איל קרים, לבין דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין. בפגישות סוכם כי ימונה רב מלווה ליחידה, שיספק מענה הלכתי שוטף לפעילות בזמן אמת. בצה"ל מציינים כי מדובר במהלך שמבוצע בהסכמה ובשיתוף פעולה מלא עם דובר צה"ל.

בצה"ל מבהירים כי מדובר בשלב ראשוני בתהליך שצפוי להימשך זמן. גורמים המעורים בפרטים ציינו כי מדובר בתופעה רבת שנים, וכי הרבנות הצבאית עשתה את הצעד הראשון האפשרי מבחינתה. כעת, אומרים בצה"ל, נדרש דובר צה"ל להוביל את המשך השינוי ולהטמיע את נהלי העבודה בהתאם להנחיות ההלכתיות.

יחד עם זאת, גורמים ברבנות הצבאית מדגישים כי כעת דובר צה"ל יצטרך להוכיח את רצינותו להטמעת נהלי העבודה בשבתות וחגים ולהוביל שינוי בפועל.