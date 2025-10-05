מנגנון ביטחון הפנים של ארגון הטרור חמאס מפרסם אזהרה מפני פעולות העלולות לסייע לישראל באיתור יעדים לתקיפה.

בהודעה שפרסם צוין, כי במהלך הימים האחרונים תקף צה"ל אוהלים ובתים של עקורים בצפון רצועת עזה, ובתקיפות אלה נהרגו מספר אזרחים.

בני משפחה של מחבלי חמאס הוזהרו שלא להפעיל את הטלפונים הניידים של המחבלים, שכן "זו עשויה להיות הסיבה שהביאה לתקיפות של ישראל".

במקביל, פרסם מנגנון ביטחון הפנים אזהרה גם מפני מה שכינה "הגיס החמישי" ברצועת עזה, שהם, לדבריו, "שכירי החרב" הפועלים מטעמה של ישראל, המבטיחה להם כסף והטבות נוספות.

הציבור הוזהר שלא ליצור קשר עם "שכירי החרב", תוך איום לנקוט ביד ברזל נגד החורגים מהקו הלאומי ומהמשפחות המסייעות לבוגדים.

בסרטון וידאו שהופץ בימים האחרונים, נראים פעילי חמאס מוציאים להורג בעינויים קשים פלסטיני שנחשד בשיתוף פעולה עם ישראל.