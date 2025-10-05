ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל אור ירוק לביצוע השלב הראשון לעסקה מצד רוב בכירי הקואליציה.

השר בצלאל סמוטריץ' ושרים נוספים יצביעו נגד ההסכם "עקרונית", אבל לא יביאו לפירוק הממשלה בשלב הראשון, כך דווח בכאן חדשות.

על פי הדיווח, הקו האדום שהציבו סמוטריץ' ושרים אחרים, הוא אי פירוז רצועת עזה מנשק.

אמש, לאחר יציאת השבת, תקף שר האוצר את נתניהו את ההחלטה לעצור את המתקפה בעזה לטובת המשא ומתן.

בציוץ ברשת X כתב סמוטריץ' כי מדובר ב"שגיאה קשה שהיא מתכון בטוח למריחת זמן מצד חמאס ולשחיקה הולכת וגוברת של העמדה הישראלית, הן ביחס לשחרור החטופים בפעימה אחת בתוך 72 שעות והן ביחס למטרת המלחמה המרכזית של חיסול חמאס ופירוז מלא של עזה".

השר לביטחון הפנים איתמר בן גביר אף הודיע לראש הממשלה: "אם לאחר שחרור כל החטופים ימשיך חמאס להתקיים - לא נהיה חלק מהממשלה. לא נהיה חלק מתבוסה לאומית שתהיה לדראון עולם, ושתהפוך לפצצה מתקתקת של הטבח הבא".