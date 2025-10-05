מספר שיא של כ-38,000 חניכים יצאו הבוקר (ראשון) למסע סוכות של תנועת בני עקיבא. החניכים טיילו ברחבי הארץ מצפונה לדרומה - חבל לכיש, צפון הנגב, כרמל, נחל הבשור, גלבוע, יער בן שמן, רמות מנשה והגליל התחתון.

מדובר במספר שיא, גבוה אף יותר מהשנים טרם פרוץ המלחמה.

בנוסף, כ-2,500 חברי צוותי נחשון פעלו סמוך לבסיס החדש של אוגדה 91 בצפון הארץ וביצעו עבודות חישוף ביער הסמוך להגנה מפני שריפה. זאת בשיתוף צה"ל, קרן קיימת לישראל והשומר החדש.

לאחר מכן התקיים אירוע הצדעה והוקרה לצפון בקרית שמונה בהשתתפות ראש העיר אביחי שטרן ואישים נוספים.

מזכ"ל בני עקיבא יגאל קליין אמר כי "המסע מתקיים סמוך לציון 30 להירצחה של עובדת התנועה המסורה שריתה מנדלסון הי"ד בפיגוע ברמות בדרכה לעבודתה בהנהלת התנועה. ההליכה בשבילי הארץ שאליה היתה מחוברת בכל ליבה מוקדשת לזכרה.

כאשר עם ישראל נמצא בימים של הכרעות היסטוריות - התפללו החניכים במהלך המסע להצלחת חיילינו ולהשבת חטופינו. עשרות אלפי חניכים מספרים היום את סיפור הדור הזה שממשיך לטייל ולהתחבר באהבה לשבילי הארץ המופלאה שלנו. הלב מתרחב משמחת החיים, האהבה לארץ והיחד הענק של חברי התנועה", סיכם.