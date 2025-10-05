נשיא המדינה יצחק הרצוג נאם היום (ראשון) בטקס הציון לשנתיים לטבח ה‑7 באוקטובר שנערך במועצה אזורית אשכול, וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתחקור באופן יסודי את אירועי הטבח והנסיבות שהובילו אליו.

הרצוג פנה למשתתפים ואמר: "אני עומד כאן היום כנשיא מדינת ישראל, בשם העם כולו, ואומר לכם: כולנו איתכם! השיקום והבנייה שלכם הם אות ומופת עבור מדינת ישראל ועבור העולם כולו. היצירתיות, הנחישות, הגבורה וההתמדה שלכם מחייבות את כולנו להצהיר בפירוש: לעולם לא תצעדו לבד".

בהמשך דבריו הבהיר הרצוג את הצורך בהתמודדות ישירה עם הכאב והכשל: "אני מרגיש שהדבר לא נאמר לכם מספיק, ובשם מדינת ישראל ועם ישראל, בשם הדגל והערכים שאנחנו מאמינים בהם, אני מבקש להישיר אליכם מבט, היום, להכות על חטא, ולומר - סליחה. אין ראויים מכם לבקשת הסליחה הזאת, מעומק הלב הכואב והמיוסר שלנו, על אף שאין בכוחה של הסליחה, למרבה הזוועה, לשנות את ההיסטוריה, ולרפא עולם שחרב".

הנשיא קרא לקיום חקירה ממלכתית רחבה שתזכה לאמון הציבור: "מעל הבמה הזאת אני קורא שוב להקמתה הדחופה של ועדת חקירה ממלכתית - על פי החוק והפרוצדורה הנהוגים בישראל - ובמתווה שיזכה לאמון הציבור ולהסכמות רחבות, כפי שדרשתי שוב ושוב. שהרי רק תחקור ממלכתי, מעמיק, יסודי ומקיף, ללא משוא פנים, של כל הגורמים וכל הדרגים, יבטיח שנלמד לקח, ויתרה מזאת - יעניק לכם - למשפחות היקרות והכואבות ולכל נפגעי הטבח הנורא, את המקום להציף את הכאבים והעדויות, והמסמכים, לשאול את השאלות הנוקבות שיושבות על ליבכם ולקבל את התשובות".

בסיום דבריו הדגיש הרצוג את המחויבות להשיב את החטופים ולתמוך במאמצי המו"מ: "מעל הכל, ממש מעל הכל ולפני הכל, אני שב ומדגיש כי עלינו לעשות הכל כדי לפרוע את חובנו המוסרי, הישראלי והאנושי הקדוש ביותר - להשיב הביתה את כל החטופים הביתה.

אנחנו עומדים בפני רגעים היסטוריים ממש של שעת רצון, המחייבים אחריות לאומית. תפילת כולנו היא להצלחת תכניתו של הנשיא טראמפ: בראש ובראשונה להשבת כל החטופים בדחיפות - עד האחרון שבהם, ולשינוי המציאות באזור כולו".

הרצוג גם חיזק את ידי הדרג המדיני וצוות המשא ומתן וקרא להמשך מאמץ מהיר לקידום התוכנית ולהשבת החטופים, בתקווה לפתוח צוהר ל"יום שאחרי" ברצועת עזה ובחברה הישראלית".