היוצרת והנגנית חנה רחמים, גרה בכוכב השחר ואמא לשישה, משיקה קטע אינסטרומנטלי חדש, המיועד במיוחד לימים שבין יום הכיפורים לסוכות. רחמים, שהוציאה את סינגל הבכורה שלה לפני כשנה, משתפת כי הקטע החדש מקבל תגובות חיוביות רבות.

הניגון, ששמו נשען על הפסוקים "התעוררי התעוררי כי בא אורך", מבקש לגעת בנימי הרגש ולהתאים לתקופה הסוערת והעמוקה שחווה עם ישראל. רחמים מספרת כי הנגינה נולדה מתוך הצורך לבטא את הכאב והתקווה.

לדבריה, "בתקופה כזו של אירועים גדולים, כואבים ומרגשים, ישבתי לנגן את הכאב ואת התקווה... מתוך הנפילה - קימה, מתוך החושך - אור. הלב עומד נפעם מול עוצמות החיים המתגלות, מול גודל כוחו של העם היקר הזה, ומבקש לקום ולצמוח ולהיבנות".

רחמים מוסיפה, "אני נרגשת לשתף בניגון של געגוע ותקווה, ומתפללת שיתעוררו רחמיו של ה' עלינו, שנזכה לעורר את הלב, לקום מן המיצר ונראה ישועות גדולות בכלל ובפרט".