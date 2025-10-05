ד"ר מיכאל בן ארי: השקר המסוכן מאחורי עסקת טראמפ צילום: באדיבות המצלם

ברקע האופטימיות הזהירה המלווה את הדיווחים על תוכנית 21 הנקודות של טראמפ לשחרור החטופים, מזהיר ח"כ לשעבר ד"ר מיכאל בן ארי מפני מה שהוא מכנה "אשליה מסוכנת", ומביע תקווה כי ניתוחו הקודר יתברר כשגוי.

"אני מאוד מקווה שדברי יתגלו כטעות - אבל אחד הדברים הכי חמורים - הוא לחיות בסוג של אופוריה, שקר מסוכן שיש לו מחיר".

לשיטתו, התוכנית כולה, על שותפיה ופרטיה, מתעלמת מאמיתות יסוד אכזריות לגבי טבעו של האויב וכוונותיו ארוכות הטווח.

בן ארי מבטל מכל וכל את משמעות מעורבותן של מדינות ערב בגיבוש ההסכם, ובראשן מצרים, קטאר וטורקיה. הוא קובע כי אין לראות בהן מתווכות הוגנות.

"מדינות ערב הן אויבות מרות של מדינת ישראל. הן לא סתם אויבות מרות של מדינת ישראל, הן חותרות להשמדתנו", הוא קובע נחרצות. כדי להמחיש את משמעותה של המילה "השמדה", הוא מפנה את הקהל למראות הטבח בשבעה באוקטובר. "אתם יודעים מה זו השמדה? תסתכלו בנובה, זו השמדה. ככה נראית השמדה, שחיטה, עריפת ראשים. תסתכלו על בארי, על כפר עזה, כך נראית השמדה. תזכרו תמיד שמאחורי המילה 'השמדה' יש תמונות, שאליהן חותרות מצרים, טורקיה וקטאר".

לדבריו, שורש העוינות הזו נעוץ בעצם קיומה של מדינת ישראל, הנתפסת כעוול היסטורי ותיאולוגי מבחינת מדינות ערב. "מדינת ישראל היא חרב בליבו של האסלאם. העלבון שאנחנו הצלחנו לעמוד בפניהם, מראשית הציונות ועד היום, הוא בלתי נסבל מבחינת האסלאם. לכן כל המדינות הללו פועלות להשמדתנו. אף אחת מהן לא רוצה בקיומה של מדינת ישראל".

לאחר ששלל את כנות כוונותיהן של המדינות המעורבות, מתמקד בן ארי בניתוח פסיכולוגי ואידיאולוגי של ארגון הטרור הרצחני חמאס.

לדבריו, חמאס מחזיק בידיו נכס אסטרטגי שאין שני לו, בדמותם של 48 חטופים מתוכם כ-20 חיים. "לצד ה'אוצר' יקר הערך, חמאס אומר לעצמו 'האימפריה הגדולה בעולם, ארה"ב, רוקדת לרגלנו".

לכן, לדעתו, הרעיון שחמאס יוותר על החטופים כדי לרצות את מצרים או אבו מאזן הוא אבסורדי. "מי שאומר אחרת, לא מבין את חמאס ואת כל הפרויקט הזה של הג'יהאד העולמי".

זאת, משום שהוא חושב שהמלחמה אינה רק על שטח או ריבונות, אלא מלחמת דת במהותה. "יש כאן מלחמה תיאולוגית. מלחמה בין 'אללה אכבר' לבין 'השם אלוקינו'. ר. "בין העולם המערבי לבין האסלאם, שחרת על דגלו את השמדת העולם המערבי".

בהקשר זה, אומר בן ארי, שחרור כל החטופים אינו מהלך טקטי, אלא אקט של כניעה תיאולוגית מוחלטת. "שחרור כל החטופים היא הנפת דגל לבן, לא רק של החמאס, אלא של האסלאם. ברגע שהם משחררים את כל החטופים הם הופכים להיות קליפת שום חסרת משמעות".

בן ארי משתמש באנלוגיה חריפה כדי לתאר את מה שהוא רואה כחוסר ההבנה התרבותי של המערב במשא ומתן. "ככה בנוי בזאר ים תיכוני. לכן אף פעם אתה לא מציע מחיר. אתה שואל את המוכר, 'מה המחיר?'. מי לא מבין את זה? העולם המערבי. העולם המערבי חי בעולם של 'דיסני'". הוא צופה כי חמאס ימשיך במשחקיו המוכרים של "כן, אבל" או "לא, אבל", ימשוך זמן, ובשום אופן לא יסכים לשחרור כל החטופים.

אז כיצד אפשר לפתור את המצב? לדברי בן ארי, התשובה אינה טמונה במשא ומתן, אלא בהפעלת כוח רב. "לא צריכה להיות שום הפסקת אש. יש להמשיך לכתוש את עזה. הדבר היחיד, שיכול להביא לשחרור כל החטופים, זה שהם יבואו בתחנונים לשחרר את החטופים. רק לחץ צבאי בלתי פוסק, שיביא אותם לנקודת שבירה מוחלטת, עשוי להוביל לתוצאה הרצויה".

בסיום דבריו, מציג בן ארי את מה שהוא רואה כפתרון האולטימטיבי והיחיד שיכריע את המערכה - הגלייה. "אם יש דבר שיגרום לחמאס לצעוק 'הצילו', זה הטרנספר. לא החורבן", הוא טוען. "אם נרוקן את עזה, לחמאס לא יהיה עבור מי להילחם, לא יהיה מאחורי מי להסתתר".