רובי חן, אביו של איתי חן שנחטף מבסיס נחל עוז ב-7 באוקטובר, מתח הערב ביקורת חריפה כלפי ההנהגה ודרש להביא את בנו הביתה.

"חמאס הוא ארגון טרור - אין ספק. אבל בסוף יש לנו ראש ממשלה, והוא זה שצריך למצוא את הפתרונות. המדינה חייבת לנו תשובה", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'.

חן התייחס בזהירות לעסקה המדוברת להשבת החטופים. "יש תחושה קצת אחרת, כי הפעם יש לחץ בינלאומי אמיתי. ארצות הברית יצרה קואליציה חזקה שמפעילה לחץ על חמאס. אבל כל עוד איתי לא איתנו - הכול דיבורים בלבד", הדגיש.

את הקושי הכי גדול הוא מצא בחוסר הוודאות. "כל מה שנאמר לנו מבוסס על מידע מודיעיני, אבל תמיד יש ספק. הספק הוא הייסורים הכי קשים. דיברתי עם הורים שקיבלו את גופת הבן שלהם, והם אומרים: אין נחמה. אבל לפחות אין ספק. המדינה חייבת להסיר את הספק הזה מאיתנו".

חן פנה גם להנהגה הרוחנית. "פגשתי את הרב לאו ושאלתי אותו - איפה ההנהגה הרוחנית שתבוא ותאמר בקול ברור למנהיגים: זה הזמן לפעול. אלו ימים של חשבון נפש ושל תיקון. אם יש עת רצון - זו העת".

בסיום הראיון, חן אמר: "הקדוש ברוך הוא ניסה אותנו מספיק. אולי הגיע הזמן שיעביר את הניסיון למישהו אחר".