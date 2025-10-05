מאות השתתפו באירוע הכנסת ספר תורה לעילוי נשמתו של רס"ן במיל' נתנאל הרשקוביץ הי"ד, שנה לאחר שנפל בקרב גבורה ברצועת עזה, תוך שהגן בגופו על חבריו.

האירוע התקיים בבית הכנסת היכל שלמה ואברהם פיצוטו בעיר בית שמש, ואליו הגיעו בני משפחה, חברים, חיילים ומוקירי זכרו של נתנאל, שנטלו חלק בריקודים ובהתרגשות הגדולה של הכנסת ספר התורה.

הספר נתרם על ידי מקס ומרים רחל לאה גרשט, חייל של נתנאל מתקופת שירותם הצבאי המשותף לפני כ-12 שנה. אביו של נתנאל, מאיר הרשקוביץ, הודה לו ואמר, "נדיר שבן אדם זוכר את המפקד שלו אפילו שעברו כבר 12 שנה מאז שהיו יחד בצבא, וכאשר שמע על נפילתו, הוא לא רק קפא על מקומו בצער עמוק אלא קם ועשה מעשה מיוחד ונעלה כזה - מחליט לכתוב ספר תורה לעילוי נשמתו של מפקדו".

עוד הוסיף מאיר, "אני רוצה להודות לכל השותפים: למקס גרשט שתרם את ספר התורה, לרשת הגרעינים 'שעלים' שסייעה בהרמת האירוע המיוחד, לקהילת בית הכנסת 'קהילה' בבית שמש - קהילה צעירה ציונית-דתית, למשפחה היקרה ולחברים הרבים שהגיעו לחזק ולשמוח איתנו".

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל

צילום: דוד וייל