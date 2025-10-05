מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב, ביקר היום (ראשון) בירושלים ובבית שמש במוקדי התפרצות החצבת, והוביל מפגשים עם ראשי הרשויות, נציגי קהילות ומנכ"לי קופות החולים, במטרה להגדיל את שיעור ההתחסנות ולצמצם את התפשטות המחלה.

המשרד הדגיש להורים את הצורך לשלוח את ילדיהם לחיסון במרפאות מורשות בלבד, בבתי החולים ובקופות החולים.

במהלך הביקורים בירושלים שוחח בר סימן טוב עם נציגי הקהילות בשכונות מאה שערים, גאולה ושכונות נוספות, לצד פגישות עם גורמי העירייה ואנשי מקצוע, במטרה לחזק את שיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות, הקהילות ומערכת הבריאות. עוד ציין מנכ"ל המשרד כי פעולה מהירה ועמידה בקריאה להתחסן חיונית למניעת תחלואה נוספת ומקרי מוות אפשריים.

בר סימן טוב הדגיש: "המאבק בחצבת הוא מאבק על חיי הילדים שלנו. מאבק במחלה שיש לה חיסון בטוח, יעיל ומציל חיים. אנחנו פועלים יחד: משרד הבריאות, עיריית ירושלים, קופות החולים והקהילות כדי לעצור את התפרצות המחלה, להנגיש מידע אמין ולוודא שכל ילד יקבל את ההגנה שמגיעה לו".

בהמשך היום שוחח המנכ"ל עם מנכ"לי קופות החולים על צעדים נוספים להגברת ההתחסנות ותיאום הפעולות בין כלל הגופים הרפואיים. משרד הבריאות הדגיש שוב להורים כי יש לפנות אך ורק למרפאות מורשות לצורך חיסון הילדים.

נתוני התחסנות מאז תחילת ההתפרצות מראים כי בירושלים ניתנו מעל ל־15,000 מנות חיסון ראשונות, בעוד שבבית שמש ובבני ברק ניתנו מעל ל־12,000 מנות נוספות, במאמץ להגן על הילדים והקהילות מפני התפשטות החצבת.