יו"ר יהדות התורה, ח"כ יצחק גולדקנופף, בירך את ראש הממשלה בנימין נתניהו על עסקת החטופים במכתב ששלח אליו - אך במקביל קרא לפעול לשחרור העריקים החרדים שנעצרו על ידי הצבא.

הסיבה, לדברי גולדקנופף, היא "כדי שגם הם יוכלו לחגוג את חג הסוכות בשמחה ובשלום יחד עם משפחותיהם".

ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הגיב: "אין לי ציפיות מגולדקנופף כי הוא באמת חושב שמשתמטים עריקים זה כמו החטופים. פשוט מביש. עבורו. הבעיה שלי היא עם ממשלה של ברית אפלה סמוטריץ-נתניהו-גולדקנופף שכרגע מחנכת מאות אלפי ילדים לאותה תפיסה אנטי-ציונית מעוותת.

הבעיה שלי היא עם מפלגות שקוראות לעצמן "ציוניות", אך נותנות גב לביזיון ההשתמטות הזה רק מאינטרסים פוליטיים ואישיים. בקרוב מאוד נחליף את החבורה הזו, את ממשלת המחדל והרקבון, ונפתח פרק חדש ומופלא לעם ישראל", דברי בנט.

המכתב של גולדקנופף לנתניהו צילום: ללא

פורום המילואימניקים הדתי לאומי זעם גם כן על דברי גולדקנופף. "במקום להוציא מכתב תודה לעשרות אלפי חיילי המילואים שגם את חג הסוכות הזה יעשו בגבולות המדינה כדי לאפשר לך ולחבריך המשתמטים לחגוג, אתה מבקש מראש הממשלה לשחרר את אסירי עולם התורה לחגוג בביתם. זאת הרמה אדוני?".

בפורום הדגישו עוד כי מדובר בתקופה קריטית לביטחון המדינה. "ימים גורליים למדינת ישראל ואתה וחבריך עושים הכל כדי למנוע גיוס חרדים, למנוע הורדת עומס מחיילי המילואים ולחזק משתמטים - עבריינים שעוברים על החוק. ואתם ממשלת ישראל, רגע לפני ריקודי שמחת תורה, תעצרו את ריקודי 'מה יפית' ותבינו - הם לא רוצים חוק גיוס, הם רוצים להשתמט".